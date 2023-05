Roma non è una città per anziani e per giovani

Non che sia un Paradiso, ma per chi frequenta ancora la scuola dell'obbligo e in particolare la scuola primaria, Roma non è proprio così da buttare come si pensa. A dirlo non è Roberto Gualtieri, che di questa città è il sindaco da più di un anno e mezzo, ma il laboratorio de Il Sole 24 Ore che ogni anno si occupa di stilare il ranking, provincia per provincia, sulla qualità della vita. Stavolta lo ha fatto dividendo per fasce d'età.

La qualità della vita dei bambini a Roma salvata dalle mense scolastiche

E così viene fuori, dallo studio pubblicato il 29 maggio a cura di Giacomo Bagnasco, Marta Casadei e Michela Finizio, che quando si parla di servizio mensa Roma è al primo posto della classifica generale. Il motivo è che l'incidenza della retta sui redditi è la più bassa in Italia (dato emerso già grazie al report di Cittadinanzattiva). Molto buona la situazione anche riguardo la qualità dei pediatri (9° posto) e la spesa per i servizi sociali dedicati all'infanzia (9° posto). Piazzamenti meno lusinghieri per quanto riguarda lo spazio abitativo per ogni minore (104° posto) e per la percentuale di edifici scolastici dotati di palestre sul totale (50). Grazie a questi valori, nella classifica generale della qualità della vita relativa alla fascia dei bambini, la Capitale recupera parecchie posizioni passando dall'83° al 24° posto rispetto al 2022.

Affitti cari, disoccupazione e pochi figli: Roma "respinge" i suoi under 35

Stabile, ma comunque non lusinghiera la situazione che emerge per i giovani dai 18 ai 35 anni. Mancano le aree sportive adeguate, difficile trovare iniziative imprenditoriali di successo, alti i tassi di disoccupazione, pochi matrimoni e figli fatti in età avanzata. Andando nello specifico, infatti, a Roma lo studio del Sole 24 Ore sottolinea valori che portano Roma distante dalla media nazionale e dai primi posti del ranking generale, spesso trascinandola verso il basso. Basti pensare ai valori degli affitti (107° posto), con un'incidenza di oltre il 75% sul reddito medio. Oppure a quanti giovani under 35 si sposano su 1000 abitanti: 2,6 contro i 3,3 della media. Il 14,5% della popolazione giovanile di Roma e provincia non ha un lavoro, nonostante la Capitale sia all'8° posto generale per laureati. Il 21,8% dei giovani dai 18 ai 35 anni non studia e non lavora (i cosiddetti NEET) e quasi l'8% non è soddisfatto del proprio lavoro. L'età media del parto è superiore ai 33 anni. Tutto ciò fa sì che Roma nel 2023 abbia guadagnato solo una posizione rispetto al 22, passando dal 105° al 104° posto nel ranking nazionale.

Crollo della qualità della vita per gli anziani: a Roma sono soli e comprano tanti farmaci

Se ai giovani le cose non vanno bene, non vanno tanto meglio agli anziani. In questo caso Sole 24 Ore registra un crollo verticale della qualità della vita per chi ha più di 65 anni. A Roma e provincia ci sono pochi infermieri (925 su 100.000 abitanti) e vengono venduti parecchi farmaci per curare malattie croniche: 189,7 unità pro capite nel 2022. Nelle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, potrebbero essere una soluzione idonea per moltissime persone non più autosufficienti, ma secondo quanto rilevato a maggio 2023 i posti sono solo 7,2 su 1.000 over 65. Lo scenario fa sì che se nel 2022 Roma si piazzava al 4° posto, quest'anno è finita al 32° e ad influenzare la valutazione è sicuramente l'indice di solitudine registrato tra gli over 65. Nella Città Eterna, infatti, c'è un picco di nuclei composti da una sola persona anziana: il 42,6% dei nuclei sopra i 65 anni secondo i dati Istat del 2021.