Pulci di mare, bagnanti lanciano l’allarme: ricoperti di punture dopo una giornata in spiaggia

Una schiena piena di punture. E’ questa l’immagine che un bagnante ha diffuso dopo quella che doveva essere una giornata di relax sulla costa romana.“Questo è il risultato di un fine settimana a Campo di mare…sulla spiaggia. Massacrato dalle pulci di mare e da altri insetti” ha dichiarato l’utente.

Le segnalazioni dei bagnanti

L’immagine, postata su una pagina facebook curata dai residenti di Cerveteri, ha incassato decine di condivisioni e di commenti. Non tutti però ne sono rimasti stupiti. “E’ successo anche a me, sono piena di bolle” ha commentato ad esempio Donatella “Io anche ho avuto questi pizzichi usciti il giorno dopo del mare” ha aggiunto Elenoire. E via così, con descrizioni anche doviziose dei punti su cui si sono concentrate le punture ed anche qualche suggerimento per alleviare il prurito.

Cosa sono le pulci di mare

Ma cosa sono le pulci di mare? “Parliamo di piccoli crostacei, delle dimensioni di pochi millimetri, che sono parenti alla lontana dei gamberi – ha spiegato lo zoologo Antonio Pizzuti Piccoli – Alcuni di queste pulci, essendo parassiti dei pesci, hanno anche una sorta di aculei che servono loro a suggere il sangue”. Ed è in questi aculei con cui si sono imbattuti i bagnanti che, nei giorni scorsi, hanno frequentato la spiaggia di campo di mare. La domanda che molti si sono posti è se, la presenza di questi animali, sia legata alla pulizia dell’arenile.

Gli effetti delle punture

“Sono crostacei che normalmente vivono in acqua – ha spiegato lo zoologo – ma sono in grado di tollerare anche dei periodi di secca. Pertanto potrebbero trovarsi sulla spiaggia, cosa che non significa che sia sporca – ha aggiunto Pizzuti Piccoli – è semplicemente un fenomeno naturale e per inciso non è la prima volta che i bagnanti del litorale laziale si lamentino delle sue punture. Vorrei sottolineare che, se stiamo parlando delle pulci di mare, allora sono animali che non hanno tossine anche se convengo che siano fastidiose, poiché causano un prurito locale”.

I consigli

Cosa fare quindi se si finisce in una spiaggia dove, la marea, ha trasportato questi parassiti? “Il consiglio è di muovere spesso gli asciugamani. Dopodiché, una volta tornati a casa, occorre farsi una doccia perché potrebbero penetrare anche sotto il costume, visto che sono piccolissimi – ha suggerito Pizzuti Piccoli, docente di scienze naturali al liceo classico Plauto di Roma – Soggetti ipersensibili potrebbero accusare di più queste punture, nel qual caso vale la pena recarsi dalla guardia medica o farsi visitare da un dermatologo”. Le punture delle pulci di mare non dovrebbero rovinare le vacanze, quindi. Però potrebbero rendere particolarmente pruriginoso il pomeriggio.