Salvatore Buzzi lancia un pub a Tor Vergata: nel menù i panini “Mondo di Mezzo” e “Libanese”

A Tor Vergata c’è un locale dove si può ordinare un “Libanese” oppure un “Dandy”. Un “Freddo” ed uno “Scrocchiazzeppi”. Sono tutti nomi di panini, da 100, 250 e 500 grammi, in vendita in un pub che ha appena cambiato gestione. Ed è lì che ha iniziato un nuova avventura Salvatore Buzzi, condannato a 12 anni nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo.

Gli hamburger ispirato a Mondo di Mezzo

“Il menù rinnovato si ispira a fatti e personaggi legati ai romanzi e alle fiction che hanno ispirato l'inchiesta Mafia Capitale, la quale, pur rivelatasi un flop assoluto. ha distrutto le nostre vite e quella della Cooperativa 29 Giugno” ha commentato Buzzi, nel lanciare il locale. Un birreria con oltre dieci anni di tradizione, con una clientela affezionata che si punta ad ampliare con la nuova offerta di birre e di hamburger.

La nuova gestione

La nuova gestione, appena avviata, è stata resa possibile grazie all'investimento messo in campo dalla società “Festina Lente” la cui maggiore azionista è la suocera del noto imprenditore delle cooperative. Società che al suo interno raccoglie, ha specificato Buzzi, “altri azionisti vicini al mondo 29 giugno”. Nella nuova veste il locale viene inagurato il 7 ottobre.

I giudici pagano il triplo

L’imprenditore riparte quindi da un’hamburgeria, in via di Tor Vergata 303, dov’è nel menù si ritrovano i panini “Mondo di mezzo, Gomorra, Suburra, Agro Pontino”.“Un nuovo inizio” l’ha definito Buzzi che ha poi precisato, attraverso il proprio profilo facebook, che “nel nostro locale pagheranno tutti: amici, parenti e conoscenti” ma ci saranno sconti per gli ex dipendenti della 29 luglio mentre “I pm pagheranno doppio” ed “i giudici triplo”.