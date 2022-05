Unicef e il Gemelli insieme per il benessere psicologico degli adolescenti

Una sinergia a livello nazionale per contribuire alla tutela della salute mentale e del benessere psico-sociale dei minori. E' quanto hanno stabilito, con un protocollo ad hoc, la fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e il comitato italiano Unicef.

L'intesa è ha l'obiettivo di promuovere percorsi di supporto per pre-adolescenti e adolescenti e di sostegno alla genitorialità, per rafforzare le risorse individuali, concorrere alla prevenzione di stati di malessere e sofferenza, individuare i fattori di rischio per la salute mentale e promuovere l'inclusione dei bambini e degli adolescenti nel contesto sociale di appartenenza.

“In Italia si stima che, nel 2019, il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni soffrano di problemi legati alla salute mentale - fa sapere la presidente di Uniced Italia, Carmela Pace - , circa 956.000 in totale. Fra le ragazze, la percentuale è maggiore (17,2%, pari a 478.554) rispetto ai ragazzi (16,1%, pari a 477.518)”.

“Siamo onorati di collaborare con Unicef - ha dichiarato il Dg della fondazione Gemelli Marco Elefanti - realtà internazionale operante anche sul territorio italiano, nata per promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Con l’emergenza sanitaria globale degli ultimi due anni presso la nostra Unità di Psicologia Clinica si è registrato un significativo aumento delle richieste di assistenza psicologica e psicoterapeutica per preadolescenti e adolescenti”.

Il progetto, denominato "#WithYou, Wellness Training for Health - La psicologia con te" si avvia formalmente oggi, lunedì 30 maggio e offrirà un'opportunità per rafforzare il percorso di presa in carico e di cura. "Ci auguriamo che l’attuazione di questo accordo dia un importante contributo al recupero di una condizione di benessere psichico - prosegue Eleganti - e di una migliore qualità della vita di questi giovani in difficoltà a beneficio dell’intero nucleo familiare.” Lo scopo è coinvolgere 1.500 ragazze e ragazzi, con le loro famiglie, per un totale di 15.000 destinatari diretti e indiretti.

Il progetto è teso a favorire: