Campus Bio-Medico e municipio IX firmano il protocollo "Alleanze per la sostenibilità"

Il municipio IX di Roma e il Campus Bio-Medico (via Alvaro del Portillo) hanno firmato il protocollo d'intesa "Alleanza per la sostenibilità" per un accordo che rafforza il dialogo fra istituzioni e territorio.

Il documento provede infatti l'impegno delle due parti per la promozione della collaborazione e per la valorizzazione del territorio. Nello specifico il municipio e il campus lavoreranno insieme per favorire la sostenibilità integrale e consolidare le iniziative con finalità sociale.

Al centro delle attività ci saranno l'assistenza sanitaria, la valorizzazione ambientale del territorio e il dialogo intergenerazionale.