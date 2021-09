Reinserimento sociale dei detenuti, firmato un protocollo d'intesa tra Comune e Ministero della Giustizia

Lo scopo del documento è quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per ammettere chi è in regime di privazione della libertà a una serie di servizi erogati dal Comune

Un protocollo d'intesa mirato al reinserimento sociale dei detenuti. A firmarlo sono stati Roma Capitale e il Ministero della Giustizia - Provveditorato Lazio Abruzzo Molise del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria. Lo scopo del documento è quello di mettere in campo tutte le azioni possibili per ammettere chi è in regime di privazione della libertà a una serie di servizi in ambito socio-assistenziale, culturale, di orientamento e inserimento al lavoro, ma anche ad attività anagrafiche e di stato civile erogati da Roma Capitale, in favore della popolazione reclusa negli istituti penali sul territorio.

"Le azioni e gli interventi vogliono sostenere le persone attraverso percorsi personalizzati - si legge in una nota del Campidoglio - volti alla riacquisizione dell’autostima e dell’autonomia al fine di una partecipazione attiva alla vita sociale".

Per coordinare gli interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi è stata istituita una Cabina di Regia con cadenza bimestrale a cui partecipa anche il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. "Il protocollo - conclude la nota - rende operativa la comune volontà delle diverse istituzioni coinvolte di mettere in campo ogni risorsa e strategia per offrire ai detenuti opportunità specifiche e personalizzate di riconquista della propria autonomia. Una rete condivisa di servizi e progetti per dare supporto al delicato processo di reinserimento sociale".