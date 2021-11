Quarantene a scuola, dietrofront: si torna in Dad con un solo positivo in classe

E' bastato poco meno di un mese per fare dietrofront e tornare al vecchio protocollo per le quarantene nelle scuole. Il 3 novembre veniva approvato e inviato agli istituti il nuovo documento, che prevedeva in estrema sintesi la didattica a distanza per l'intera classe solo al terzo caso di positività al Covid-19. L'aumento dei casi negli ultimi giorni e la confusione generata di regione in regione, però, hanno costretto i Ministero di Salute e Istruzione a diffondere una nuova circolare.

Dad per tutta la classe con un positivo

"Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente - si legge nella nota arrivata sulle scrivanie dei presidi - o comunque secondo la organizzazione della Regione o dell'Asl, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell'immediatezza per l'intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della Asl in ordine all'individuazione dei soggetti". Soggetti che vanno considerati contatti stretti a seguito di un'indagine epidemiologica e che vengono quindi sottoposti a quarantena. Torna dunque la Dad a tappeto.

L'Anp Roma e Lazio: "E' gioco al massacro"

Cristina Costarelli, presidente dell'associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, già un mese fa a RomaToday aveva espresso enormi perplessità sul nuovo protocollo e adesso, visto il dietrofront, non può che certificarne il fallimento: "Lo avevo detto che era una follia - torna a spiegare al nostro giornale - , si sta facendo una giostra, un gioco al massacro che subiscono le scuole. La prima nota è uscita quando i contagi già stavano aumentando, è un bene si sia fatto un passo indietro ma ancora meglio sarebbe stato non istituire proprio quel protocollo. Questo mese è costato un lavoro enorme a scuole e Asl, che insieme hanno collaborato positivamente. Ci siamo trovati sulla stessa barca, insieme abbiamo cercato di fermare la follia di questa nota ministeriale pubblicata senza sentire nessuna delle parti in causa".