Terremoto in Turchia: la Protezione Civile di Roma allestisce sei hub per la raccolta di beni e attrezzature di soccorso

La Protezione Civile di Roma scende in campo a sostegno delle vittime del terremoto che lo scorso 5 febbraio ha colpito la popolazione della Turchia con una raccolta di beni e attrezzature.

A sostegno dell'iniziativa diverse Organizzazioni di Volontariato in convenzione con Roma Capitale e ben 6 hub in tutto il territorio predisposti come centri di raccolta. Il materiale raccolto, da alimenti ad attrezzature finalizzate al soccorso e all'assistenza (non materiale di seconda mano o usato) saranno consegnati, il prima possibile, all’Ambasciata Turca.

Di seguito i sei hub di raccolta della Protezione Civile capitolina: