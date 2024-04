Sapienza, studenti al terzo giorno di sciopero della fame. La protesta si allarga a Roma Tre

Terzo giorno di sciopero della fame per i due studenti, Francesca Lini e Leonardo Cusmai, che si sono incatenati sotto al Rettorato, rinunciando a mangiare, con l’obiettivo di ottenere un confronto con la rettrice, Antonella Polimeni. La mobilitazione, finora, non è riuscita a ottenere un dialogo con la rettrice, che non si è presentata neanche all’assemblea a cui era stata invitata e che si è svolta ieri, 18 aprile, prima al pratone e poi nell’aula T1.

“Siamo in 400 ma la rettrice ci ignora”

Secondo gli organizzatori, all’assemblea di ieri avrebbero partecipato più di 400 persone, tra studenti e docenti: “Questa è la risposta della comunità studentesca e accademica alla chiusura antidemocratica della rettrice – spiegano –. La Sapienza sta con la Palestina, continua lo sciopero della fame e la mobilitazione”. L’assemblea è stata convocata dopo gli scontri con la polizia di martedì 16, in occasione della riunione del Senato accademico e per ribadire la solidarietà alla Palestina. “Stanotte Israele ha attaccato nuovamente l’Iran, il rischio di escalation militare è diventato realtà – spiegano i due studenti in sciopero -. Nel frattempo la rettrice Polimeni, dell’università più grande d’Italia neanche si preoccupa di mettere in dubbio le ricerche ad uso militare del nostro ateneo e continua a negare il dialogo con gli studenti”. Le richieste degli attivisti sono ormai note: l’assunzione di una posizione netta dell’ateneo sul conflitto israelo-palestinese e il boicottaggio di Israele, da attuarsi in primo luogo con lo stop alle collaborazioni con le università israeliane. Gli studenti chiedono inoltre “la rottura di ogni accordo di ricerca e/o didattico con l'industria bellica e con le forze armate e le dimissioni della Rettrice dal comitato tecnico scientifico della Fondazione MedOr della Leonardo Spa”. Intanto sono stati identificati e denunciati 32 studenti per l'occupazione del Rettorato.

La risposta dell’ateneo

Mentre martedì gli studenti marciavano in corteo per le strade della Città universitaria chiedendo il boicottaggio di Israele, il Senato accademico ha approvato un documento “che esprime la posizione dell’ateneo sui temi della pace e della libertà di ricerca”. Nel testo, in particolare, “è stato ribadito l’impegno alla realizzazione di corridoi umanitari e di ulteriori azioni di accoglienza, sostegno e solidarietà per le comunità accademiche coinvolte dal conflitto”. E sullo stop alle collaborazioni con le università israeliane, chiesto a gran voce dagli studenti, Sapienza risponde di rifiutare l’idea che “il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana”. Ieri, dal suo profilo Instagram, Polimeni ha annunciato l’inizio di lavori “volti a stilare un programma che promuova attivamente la cultura della pace – spiega la rettrice -. Vogliamo dare un contributo scientifico e culturale, assolvendo al nostro dovere di università, promuovendo lo scambio dei saperi e lo studio dei fenomeni alla radice dei conflitti, affinché cessino e si percorra la via della pace”.

La protesta si allarga a Roma Tre

Intanto la mobilitazione, dalla Sapienza si è allargata anche a Tor Vergata, dove nei giorni scorsi è stato organizzato un presidio con le tende, e poi a Roma Tre, dove gli studenti chiedono al rettore, Massimiliano Fiorucci, il boicottaggio di Israele e le sue dimissioni dalla fondazione MedOr. “L’università – hanno spiegato gli attivisti – non ha mostrato alcune intenzione di recedere gli accordi tra il nostro ateneo e Israele, e nemmeno quelli con la filiera bellica”. Da qui l’accusa, la stessa rivolta a Polimeni: “Il rettore Fiorucci ha le mani sporche di sangue”.