Proteste pro Gaza alla Sapienza, Polimeni invitata al "contro-Senato”. Rischio di nuove tensioni

Le “tende contro il genocidio” gli studenti le hanno rimontate nella Città universitaria con un obiettivo e una data precisa in mente. L’obiettivo è ottenere un incontro pubblico con la rettrice e il boicottaggio di Israele. La data è il 14 maggio, domani, giorno in cui è in programma alle 14 la prossima riunione del Senato accademico della Sapienza. Un appuntamento che porta con sé il rischio di nuove tensioni: proprio durante il precedente incontro del Senato, il 16 aprile, si sono consumati gli scontri tra manifestanti e polizia, con due arresti, a cui è seguito l’incatenamento degli studenti sotto al Rettorato e lo sciopero della fame.

Gli studenti si preparano al Senato accademico

All’appuntamento di domani, gli attivisti arrivano in stato di “agitazione permanente”. Una decina di giorni fa hanno montato di nuovo le tende al pratone della Sapienza, organizzando incontri e dibattiti sulla Palestina che hanno coinvolto studenti e docenti. Sabato un corteo pro Palestina, partito da piazza Vittorio Emanuele II, è arrivato fino alla Città universitaria per unirsi alle tende. Ma a presidiare gli ingressi della Sapienza c'erano le forze dell’ordine: “Abbiamo trovato la nostra università totalmente blindata. La rettrice Polimeni ancora una volta decide di chiamare le forze dell’ordine e rendere la Sapienza un fortino militarizzato – è la denuncia del coordinamento collettivi Sapienza -. Cara rettrice, la nostra lotta è di tutti e tutte le palestinesi, di tutti e tutte le lavoratrici, è la lotta di chi non vuole essere complice di un genocidio, di chi vuole il popolo palestinese finalmente libero”. Non ci sono stati, comunque, scontri e il corteo in serata è riuscito ad arrivare alle tende.

La rettrice invitata al “contro-Senato”

Per domani gli attivisti hanno lanciato un “contro-Senato accademico” al pratone della Sapienza, nello stesso orario in cui è convocato il Senato accademico. “Da una settimana - spiegano - siamo in presidio permanente per continuare a ribadire, assieme a tutta la comunità studentesca, le nostre richieste: lo stop agli accordi con la filiera bellica e le università sul suolo occupato e una presa di posizione della nostra università sul genocidio in corso. Non siamo sol? in questo processo: nelle università di tutto mondo si alza dalle tende il grido Palestina libera. La Sapienza continua tuttavia a erigere un muro di silenzio e a reprimere con la forza ogni dissenso. Martedì ci sarà l’ennesimo Senato Accademico in cui l’ateneo non prenderà in considerazione le rivendicazioni del? student? e continuerà a esimersi dalle proprie responsabilità”. Da qui l’invito alla rettrice, Antonella Polimeni, a partecipare al contro-Senato: “Non lasceremo che continui a ignorarci” è la promessa. Gli studenti, inoltre, dopo la vandalizzazione della targa in memoria di Sufian Tayeh, rettore dell'Università islamica di Gaza, che è stata presa a martellate e coperta con un cartello in difesa di Israele e contro “i feroci assassini palestinesi”, avevano chiesto alla rettrice parole di condanna per il gesto. Che, però, non sono arrivate.

Cosa vogliono gli studenti

Le richieste dei giovani in presidio sono sempre le stesse: una presa di posizione netta da parte della Sapienza sul conflitto israelo-palestinese e il “genocidio in corso”, lo stop alla collaborazione con gli atenei israeliani e con la “filiera bellica”, attraverso le dimissioni di Polimeni dal comitato tecnico-scientifico della Fondazione Med-Or di Leonardo Spa. Richieste finora non soddisfatte dalla rettrice, che è stata per questo più volte accusata dagli studenti di avere “le mani sporche di sangue”. Gli obiettivi dei collettivi della Sapienza sono condivisi anche da quelli di Roma Tre e Tor Vergata. La data a cui si guarda è sempre quella del prossimo Senato accademico: il 22 maggio a Roma Tre e il 21 a Tor Vergata.