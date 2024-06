Straordinari obbligatori e paghe basse, ecco perchè i giovani conducenti di Atac si licenziano

I sindacati si sono divisi e si potrebbe quindi arrivare ad uno sciopero dei lavoratori Atac. È stato sottoscritto un accordo sperimentale tra Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Ugl fna e l’azienda di trasporto romana per rimodulare gli orari di lavoro in particolare dei conducenti. Critiche le sigle Faisa Cisal, Usb e Orsa con la prima che lunedì 17 giugno attiverà le procedure per la mobilitazione di protesta. Di mezzo ci sono i neoassunti che saranno, di fatto, obbligati ad effettuare degli straordinari pagati 25 euro lordi "omnicomprensivi".

L’accordo sperimentale

L’accordo sottoscritto prevede una nuova organizzazione dei turni dei conducenti. “Questo accordo peggiorerà, in termini di produttività, la vita del personale dell’azienda” dicono, in una nota, i segretari Faisa Cisal di Roma e Lazio Antonio Cannone e Gianluca Donati. Nel mirino c’è, soprattutto, l’introduzione dello straordinario esigibile: “I lavoratori dovranno effettuare dei turni a straordinario, a discrezione dell’azienda, come se fosse normale orario di lavoro, senza la maggiorazione del lavoro straordinario” spiega Donati a Romatoday.

L’accordo, spiega l’Usb in una nota, “prevede un periodo di sperimentazione su due impianti in Atac per essere poi esteso ovunque. La rimodulazione comporta turni ordinari spezzati, che verranno coperti da personale neoassunto, indennizzati con 25 euro cadauno per circa 6 volte al mese”. Sebbene il sindacato apprezzi “l’intento da parte di Atac nel fissare la rimodulazione dei carichi di lavoro, prevedendo turni di servizio con durata minima di 5 ore e massimo di 6,20 ore, quello che proprio non condividiamo è il criterio con cui la società ed i sindacati confederali intendono attuare tale sperimentazione”. Il problema è che verranno coinvolti i neo assunti, “gli ultimi arrivati devono pagare sulla propria pelle i disagi di condizioni di lavoro sempre più precarie”.

I giovani autisti si licenziano

"Già il settore è in sofferenza perchè non si trovano nuove risorse - spiega, a RomaToday, Michele Frullo dell'Usb - solo in Italia ne mancano 26 mila. Già è penalizzante il salario d'ingresso alla luce delle responsbailtià che si assume un conducente. Oggi i neo assunti devono sostenere dei carichi di lavoro che vengono sottratti al personale anziano: questo è un ulteriroe motivo per non intraprendere questo mestiere. Questo accordo comincia a dividere la categoria tra anziani e giovani il che è vergognoso. Gli anziani non vogliono questo: vogliono che si allegerisca il lavoro di tutti e non solo per una parte. Poi ci si stupisce quando i neo assunti si licenziano".

Contratto di servizio

Uno dei problemi più importanti per la Faisa Cisal è che ci si sta avvicinando al Giubileo non solo senza un rinnovo del contratto nazionale di categoria. L’Atac, infatti, “continua a erogare servizi a Roma Capitale in regime di obbligo di impresa e senza un vero e proprio contratto di servizio” che non è stato ancora sottoscritto. Un problema, questo, sollevato già in passato da Roma e dall’assessore alla Mobilità Patanè. Servono, infatti, 30 milioni di euro per superare questa fase, soldi che Roma aveva chiesto al Governo e che, invece, dovrà ottenere con l’aumento della bigliettazione che scatterà al 1° luglio 2024.

“Non comprendiamo come si possa pensare di affrontare una ristrutturazione aziendale senza garanzie sul futuro di Atac – attacca la Cisal - questa situazione sta diventando insostenibile con gravi ripercussioni sul servizio erogato, soprattutto a ridosso del Giubileo 2025. Nelle prossime ore attiveremo le procedure di sciopero verso Roma Capitale e Atac Spa, per il bene di Roma, dei romani e soprattutto dei lavoratori” concludono Donati e Cannone.

Vecchi e nuovi autisti

Molto dura anche l’usb: “Ancora una volta gli ultimi arrivati devono pagare sulla propria pelle i disagi di condizioni di lavoro sempre più precarie -si legge in una nota - non bastano i salari bassi, non basta lavorare in condizioni di poca sicurezza, adesso devono anche sopportare il peso di affrontare dei turni spezzati, per un misero compenso. Questo significa approfittare di lavoratori che, essendo neoassunti, non sono nella posizione di rifiutare condizioni di lavoro inique ed indegne”. Ricordiamo che, proprio di recente, Atac ha pubblicato un bando per l’assunzione di 400 nuovi autisti proprio in vista dell’aperta della Porta Santa.

“Usb ed Orsa non si prestano a firmare un “accordo-supposta” per i giovani assunti – conclude la nota -quello che chiediamo in un accordo sono migliori condizioni di lavoro e soprattutto uguaglianza e parità di diritti per tutti i lavoratori”.