Roma contro la guerra, la comunità ucraina in protesta a Castro Pretorio

La comunità ucraina in Italia protesta contro la Russia e la "guerra voluta da Putin". Nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio decine di cittadini dell'Ucraina ormai a Roma da anni hanno dato vita alla manifestazione "Ucraina, frontiera d'Europa, frontiera di libertà". I manifestanti, tutti pacifici e con le bandiere giallo e blu, si sono dati appuntamenti alla fermata della metropolitana Castro Pretorio, non lontano dall'ambasciata russa in Italia.

La manifestazione è stata organizzata da Euromaidan Roma e Associazione degli ucraini cristiani in Italia: "Vogliamo la pace. Basta alla guerra, no alle armi". Lo slogan comune. Una signora con un maglione con la scritta "Russia non spararmi", ha raccontato il disagio dei loro familiari: "I nostri amici e parenti sono lì, da oggi, in mezzo alle bombe".

Poi i cori: "Putin, giù le mani dall'Ucraina". Presenti anche le comunità bielorusse e georgiane a Roma. Gli ucraini con il permesso di soggiorno in Italia sono 250mila. Ma si stima che siano più di 400mila gli ucraini che vivono in Italia, contando anche chi ha ottenuto la cittadinanza o chi vi risiede senza permesso.

La protesta organizzata dai Dem

Una protesta quella di oggi che si somma a quella organizzata da tutte le forze democratiche per dire "Stop alle armi, Stop all'aggressione armata di Putin", ed "esprimere solidarietà all'Ucraina, sostenere la mobilitazione dell'Italia e dell'Europa per la pace".

Un secondo appuntamento, anche questo, nei pressi dell'ambasciata russa a Roma, sul lato di via Gaeta angolo viale Castro Pretorio che si è unito alla protesta dei cittadini ucraini presenti. Enrico Letta, Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri hanno parlato dal palco, per manifestare la loro vicinanza.

"È una giornata cupa, di forte angoscia, vediamo immagini di carri armati, edifici a battuti e morti in strada. Scene che l'Europa non vuole più vedere e per cui serve la nostra più ferma condanna", ha detto il sindaco di Roma davanti l'ambasciata russa.

"Quanto sta accadendo è una pagina buia della storia mondiale", ha aggiunto Zingaretti. "Bene quindi la reazione immediata, unitaria dell'Italia, dell'Europa e dei nostri alleati. È importante che da questa piazza, oggi, parta un messaggio di unità e perché parta una grande mobilitazione per chiedere la fine dell'invasione dell'Ucraina", ha concluso il governatore del Lazio.

La fiaccolata a Roma

Stasera il Colosseo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina mentre domani pomeriggio il sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino. L'appuntamento sarà alle 18 in piazza del Campidoglio da cui si partirà con una simbolica marcia per la pace verso il Colosseo.

"Condanniamo fermamente l'attacco all'Ucraina. Invito tutte le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata di domani per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell'Europa. Facciamolo con i colori della pace" ha aggiunto Gualtieri.