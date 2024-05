Tassisti contro Uber, le auto bianche in presidio a Roma sotto la sede del ministero del Made in Italy

Fino a poco tempo fa, in molti erano sicuri che nell’eterna lotta tra tassisti e Uber le auto bianche potessero avere la meglio. Invece, nelle ultime settimane, il governo sembra voler adottare una linea meno dura per quanto riguarda i decreti attuativi che dovrebbero riformare il settore dei trasporti non di linea. Così, le aperture nei confronti di Uber da parte di esponenti di spicco della maggioranza, su tutti quella del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, hanno fatto scattare l’allarme tra i tassisti italiani che domani, mercoledì 8 maggio, si troveranno in via Molise 2 per un sit in di protesta.

Sit in al ministero del made in Italy

La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 15 di fronte proprio al ministero di Urso, "colpevole" di aver ricevuto, nei propri uffici, il vicepresidente mondiale di Uber. Secondo i sindacati che hanno organizzato la mobilitazione, arriveranno tassisti da tutta Italia per ribadire, ancora una volta, la loro contrarietà allo sbarco delle multinazionali. C’è infatti una vertenza in atto con il governo sul ritardo della mancata emanazione dei decreti attuativi. A preoccupare è la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche che, nel frattempo, “attraverso la loro forza, stanno regolamentando il servizio pubblico non di linea taxi ed ncc”, dice a RomaToday, il leader del sindacato Unica, Nicola Di Giacobbe. L’allarme è scattato dopo che, nelle ultime settimane, “le attenzioni dei ministri competenti in materia si sono rivolte verso le multinazionali Uber e Freenow” che avrebbero “la possibilità di operare, in assenza di una norma, come intermediari tra domanda ed offerta sia sui taxi che su ncc”.

Il nodo, quindi, non sono tante le nuove regole quanto l’inerzia del governo che ancora non ha deciso quale strada intraprendere nel suo progetto di riforma del servizio. Si teme, quindi, che quel “divieto all’intermediazione” previsto nelle bozze dei decreti attuativi, e che riguarderebbe anche Uber, sparisca in futuro anche grazie alle pressione della multinazionale.

No alle multinazionali

I tassisti, insomma, non vogliono che le multinazionali si “frappongano” tra la domanda e l’offerta. “Quello dei taxi è un servizio che non può essere regolamentato da una piattaforma che non risponde ad un mercato amministrato. Queste multinazionali - sottolinea Di Giacobbe - che non hanno autisti, non hanno mezzi, non hanno investito in questo lavoro” non possono avere “la possibilità di determinare prezzi e costi delle corse”. Secondo i sindacati, infatti, in particolare il binomio Uber-ncc andrebbe a determinare un servizio simile a quello dei taxi ma senza le regole applicate alle auto bianche.

Linea analoga anche per l’Usb, che ha chiamato a rapporto i “tassisti che vogliono rimanere liberi nello svolgimento del loro servizio pubblico. È possibile – si legge in una nota del sindacato - continuare a lavorare senza avere sulle spalle questi "parassiti". Senza i nostri taxi, senza il nostro lavoro, non possono avere quei profitti che trasferiscono in paradisi fiscali, fermiamoli”.

Il registro elettronico

I sindacati temono anche che venga depotenziato il Ren, il registro elettronico nazionale, che servirebbe per capire veramente quanti taxi ed ncc ci sono Italia e, soprattutto, dove hanno la licenza. Adesso il governo sta invece “marciando in una direzione che è sostanzialmente quella di far diventare il Ren solo un’autocertificazione - spiega Di Giacobbe - non era questo lo spirito col quale avevamo chiesto il decreto. Il Ren è lo strumento non solo per conoscere il numero ma per determinare gli organici e il bisogno di taxi e ncc in ogni città”.