Universitari in piazza a Roma: “Mancano finanziamenti e diritto allo studio”

Scendono in piazza gli studenti universitari per rivendicare il loro diritto allo studio e per chiedere maggiori tutele in una fase storica che vede il Paese e il resto del mondo fronteggiare la pandemia da Covid e le sue conseguenze. I manifestanti si sono uniti alle proteste del mondo della scuola. "Gli interventi sull’Università messi in campo finora non sono bastevoli, con una riapertura degli atenei ancora parziale e pochissimi studenti che riusciranno a seguire fisicamente le lezioni" ha spiegato Camilla Guarino, coordinatrice di Link Coordinamento Universitario.

“Il Ministro Manfredi e la politica hanno continuato a descrivere trionfalmente la riapertura delle Università ma la verità è che non sta andando tutto bene - ha proseguito Guarino - Oggi siamo in tenda sotto la Sapienza per denunciare le gravi carenze del sistema universitario, a partire da quella degli alloggi: già oggi solo in Piemonte e nel Lazio vi sono oltre 8.000 studenti che avrebbero diritto a un posto alloggio ma non ne usufruiscono a causa della scarsità degli stessi, uno dei motivi per cui migliaia di studenti e studentesse fuorisede non stanno tornando nelle città in cui studiano.”

“La situazione non è più sostenibile – ha concluso Guarino – scenderemo in piazza per la manifestazione nazionale indetta da Priorità alla Scuola per chiedere un’inversione di rotta, con maggiori finanziamenti a Università e diritto allo studio, per chiedere che a partire dal Recovery Fund si renda l’Istruzione completamente gratuita e si garantisca il diritto allo studio e all’alloggio a tutte e tutti.”