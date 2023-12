La Roma Viterbo è ormai una "gommovia", i pendolari tornano in piazza per protestare

L’appuntamento è a piazzale Flaminio, davanti al capolinea della Roma Viterbo. Parliamo della linea, gestita da Astral, per quanto riguarda l’infrastruttura, e da Cotral, per quanto concerne il servizio, che collega il centro di Roma con importanti zone della Capitale (Tor di Quinto, Saxa Rubra, Prima Porta ecc) nel tratto “urbano”, fino ad arrivare, appunto, a Viterbo nel tratto “extraurbano”. I pendolari che utilizzano questo servizio hanno deciso di protestare nuovamente, dopo la manifestazione del 24 novembre sotto la sede di Cotral. Gli utenti, infatti, parlano di una tratta che, alla luce dei numerosi bus sostituitivi attivati per far fronte alle continue cancellazioni dei treni, come è accaduto lo scorso 5 dicembre, è diventata ormai una “gommovia” non più degna di un paese civile.

La protesta

Ad organizzare la manifestazione del 19 dicembre a piazzale Flaminio, con inizio previsto per le ore 16:00 (verranno tutti con i mezzi pubblici quindi l’orario potrebbe, ovviamente, cambiare), è stato il Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord. Per gli organizzatori questa protesta “è un punto di snodo cruciale per la nostra ferrovia”. Negli ultimi giorni, per coinvolger e il maggior numero di persone, i volontari stanno distribuendo volantini sui treni della linea. L’obiettivo è quello di farsi sentire da Astral e Cotral e chiedere, finalmente, un loro intervento.

“I pendolari sono stanchi di subire continui disservizi, ormai quotidiani – dicono gli organizzatori - ad oggi siamo arrivati ad oltre 7000 corse soppresse nel corso del 2023, senza considerare gli innumerevoli ritardi e le situazioni di estremo disagio giornaliere. Il comitato ha mobilitato i pendolari per portare l’attenzione del problema della Roma Nord anche per la tratta extraurbana che praticamente sta scomparendo diventando di fatto una “gommovia”, con bus al posto dei treni, come più volte segnalato. La Roma Nord è tra le peggiori linee d’Italia”.

Le conseguenze dei disservizi

Secondo i pendolari, a causa dei continui disservizi, tanti ragazzi e ragazze non possono scegliere il loro indirizzo di studio superiore preferito perché hanno problemi con i mezzi pubblici per raggiungere gli istituti. Problemi anche per i disabili, con le innumerevoli barriere architettoniche che tardano ad essere rimosse. Del resto, nel tratto extraurbano solo la stazione di Saxa Rubra ha le scale mobili e sui 24 ascensori presenti in tutte le stazioni ne funzionano, in media, circa l’80%. “Inoltre - dicono anche i pendolari - la nostra è l’unica ferrovia del Lazio, e forse d’Italia, dove non è possibile far salire le bici".

I lavoratori sono messi in crisi dai continui ritardi e disagi tanto che stanno rischiando anche il posto di lavoro: "Alcuni pendolari sono stati costretti a cambiare lavoro perché il collegamento ferroviario non garantisce la presenza continuativa nelle sedi".

La gommovia

Quanto un treno viene soppresso o viene chiusa una stazione, Cotral attiva bus sostituitivi: “È noto che un treno ha una capienza ben maggiore – dicono i volontari del comitato – ed è per questo che serve realizzare una grande manifestazione di massa perché bisogna portare all’attenzione Il grosso problema della ferrovia e dei trasporti in generale. Non è possibile, nel 2023, avere un servizio ferroviario così scadente pagato a peso d’oro e di fatto non utilizzabile in maniera continuativa”.