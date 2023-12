Roma Viterbo, i pendolari in piazza per denunciare ritardi, soppressioni e treni fatiscenti

Molti partecipanti sono arrivati in ritardo a causa dei disservizi dei treni. Altri passavano di lì quasi per caso e si sono uniti alla protesta. Decine e decine di persone si sono riunite, martedì 19 dicembre, al capolinea della Roma Viterbo a piazzale Flaminio per urlare la loro rabbia e frustrazione per lo scadente (eufemismo) servizio offerto loro ogni giorno. In particolare, i manifestanti hanno denunciato le condizioni critiche del tratto urbano della linea, ovvero quello che Montebello viaggia verso la Tuscia, passando anche per alcune cittadine della sabina.

Manifestazione

La manifestazione è stata organizzato dal Comitato Pendolari Roma Nord che, per mesi, ha distribuito volantini e fatto passa parola per coinvolgere più persone possibile. Del resto, i disagi che subiscono gli utenti della linea, di competenza di Astral e Cotral, sono gravissimi. Tra ritardi, cancellazioni e treni che somigliano a strumenti di tortura medievali i pendolari sono ormai esasperati e stanno chiedendo un incontro con l’assessore regionale ai trasporti Ghera per trovare, insieme, delle soluzioni. La linea, ormai, visto il continuo utilizzo di navette sostitutive al posto dei treni, è stata ribattezzata dagli utenti come “gommovia”.

All’appuntamento, oltre ai rappresentanti di altri comitati di pendolari di Roma, hanno preso parte anche alcuni sindaci e consiglieri dei Comune a nord della Capitale, come Castelnuovo di Porto, Sacrofano, Sant’Oreste e Riano. Amministrazioni che, nei giorni scorsi, nella conferenza dei sindaci dell’area Tiberina avevano messo, nero su bianco, il loro appoggio alla protesta dei pendolari, impegnandosi ad intercedere con la Pisana per trovare delle soluzioni ai continui disagi.

Firme in Regione

Oltre alle proteste di piazza, il Comitato Pendolari Roma Nord sta, da alcuni mesi, raccogliendo firme che, nei prossimi giorni, verranno portate in Regione per chiedere un adeguamento delle infrastrutture, nuovi treni, più corse e, in generale, un trattamento degno del 2023.

Tratto extraurbano verso l’estinzione

Del resto, se non si farà qualcosa la linea è destinata a sparire. Se prima del covid i dati della biglietteria dicevano che circa 80 mila persone al giorno usavano la linea, oggi gli utenti sono circa 30 mila. In tanti hanno abbandonato a causa dei continui ritardi e delle condizioni fatiscenti dei mezzi. Il problema riguarda soprattutto il tratto extraurbano della linea, da Montebello a Viterbo. Problemi che, come spesso accade, causano altre criticità.

Assalto alla stazione di Montebello

Per chi, quindi, deve andare a Roma utilizzando questa linea, l’unica soluzione per limitare i disagi è quella di recarsi con l’automobile alla stazione di Montebello, vicino il cimitero di prima Porta, e da lì prendere i convogli del tratto urbano in direzione piazzale Flaminio. Fabrizio Bonanni, portavoce del Comitato, ci spiega come lo scalo sia diventato quasi impraticabile: “Ci sono tantissime macchine per un’area che non è attrezzata per riceverle. La pedana per i disabili è rotta da quattro anni, per non parlare degli ascensori che sono rotti. Servirebbe una manutenzione straordinaria sia all’interno che all’esterno della stazione “