Chiude la FL3 Cesano - Viterbo ma i sindaci della 'Tuscia romana' non ne sapevano nulla

I pendolari e le associazioni facevano bene a preoccuparsi. La chiusura, prevista per l’11 giugno e fino al 10 settembre, della FL3 Cesano – Viterbo è stata un fulmine a ciel sereno non solo per loro. Anche i Comuni interessati dalla tratta hanno appreso la notizia solo dagli organi di stampa nonostante, nei giorni scorsi, Rfi aveva spiegato di stare “collaborando fin d’ora per una rete di mobilità sostitutiva che attenui e minimizzi gli inevitabili disagi” insieme a Regione e Comuni. Peccato che questi ultimi, evidentemente, ancora oggi non siano stati coinvolti in nessuna decisione.

La protesta di Bracciano

La FL3 viaggia dalla stazione di Monterotondo, tocca diversi scali della Capitale, passa per Cesano e, da lì arriva fino a Viterbo Porta Romana. 31 fermate che permettono di viaggiare velocemente dalla Tuscia a Roma. La prossima estate, però, non tutta la linea verrà soppressa. La parte da Monterotondo a Cesano rimarrà attiva mentre si fermeranno i treni del tratto da Cesano a Viterbo Porta Romana. Con la Roma Nord Viterbo in condizioni pessime, viaggiare da Viterbo a Roma risulterà difficile se non impossibile.

I Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Manziana, Trevignano Romano, Canale Monterano e Oriolo Romano, tutti centri lungo i quali passa la ferrovia, hanno diramato un durissimo comunicato stampa per chiedere un incontro urgente con la Regione Lazio. L’aspetto più preoccupante, però, è che il Comune evidenzi come le amministrazioni locali interessate dal provvedimento siano rimaste “ancora una volta fuori dai tavoli in cui si decidono le sorti della FL3”. E meno male, aggiungiamo che si diceva si stesse già collaborando per ridurre al minimo i disagi.

Lavori

I sindaci dei Comuni del “comprensorio sabatino” si sono detti favorevoli “all’introduzione di ogni sistema che migliori la fruibilità della linea” ma sono “seriamente preoccupati dall’impatto che la chiusura estiva avrà su tutta la mobilità del nostro comprensorio”. Non sono passate inosservate, poi, le mancate delucidazioni in merito al “futuro binario affiancato di raddoppio”, del quale si parla ormai da anni, e “ai servizi sostitutivi su gomma nei tre mesi di chiusura”.

I sindaci vogliono quanto prima avere “un incontro urgente con la Regione Lazio per rappresentare loro gli enormi disagi che un intervento simile significherà per il nostro territorio e per reperire congiuntamente soluzioni temporanee per ridurre le problematiche che investiranno i nostri territori”.