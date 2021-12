L'assedio dei pendolari della Roma-Lido all’assessorato mobilità: “Vergogna, solo promesse”

Destinazione assessorato alla mobilità per i pendolari della Roma-Lido che questa mattina hanno assediato il dipartimento del Comune per esigere un cambio di marcia sulla ferrovia del litorale.

I problemi sono sotto degli occhi del Campidoglio e della Regione da anni, ma negli ultimi mesi si sono criticizzati rendendo le condizioni di viaggio insostenibili per gli utenti, tra soppressioni di 3 fermate a settembre, scioperi, guasti tecnici e disservizi che il Comitato ha denunciato a gran voce presso la sede di via Capitan Bavastro. “La linea è allo sfascio per colpa della Regione e di Atac, il Campidoglio ci ascolti”, hanno protestato stamattina una decina di partecipanti. “Anche ieri servizio sospeso su tutta la linea per l'ennesimo guasto. Non c'è sicurezza che i treni passino e se passano non c'è sicurezza che arrivino a destinazione. Ormai sulla linea girano solo 3 treni e per questo hanno chiuso le stazioni".

Il tutto a poche ore dalla notizia, da parte di Atac, della riattivazione di 3 stazioni il 31 dicembre quando, presumibilmente, dovrebbe avvenire il passaggio della linea dalla Regione a Cotral. Un cambio di passo, quello del 1 gennaio 2022, su cui ancora non sono arrivate però conferme o smentite.

Ping pong tra Regione e Comune, pendolari: "Sta diventando immobilità sostenibile"

“Di chi sono le responsabilità? Di Atac e Regione, che in tutti questi anni hanno pensato che un treno può viaggiare per sempre senza dover fare la manutenzione: adesso sono obbligati a garantire la revisione effettuata, altrimenti treni non torneranno in circolazione", lamentano i pendolari, ricordando anche il coinvolgimento di ANSFISA, agenzia nazionale ferroviaria che a novembre intervennne imponendo ad Atac lo stop sulla Roma-Lido della circolazione dei vagoni MA200 non a norma.

Ricevuti questa mattina dal dipartimento mobilità per un confronto sui punti salienti, a oggi il comitato chiede alla nuova amministrazione “un gesto di responsabilità: il Comune deve spostare 2-3 treni dal servizio di metropolitana alla Roma-Lido oppure accelerare la manutenzione dei treni giacenti alle officine grandi riparazioni di Magliana, abbiamo sollevato un excursus a 360° sulla situazione delle stazioni e degli impianti traslazione, chiedendo aggiornamenti anche sull’accordo di collaborazione per la ristrutturazione e il potenziamento della fermata di Tor di Valle, coinvolta nel progetto dello stadio della Roma”.

Non ha calmato gli animi l'annuncio, solo poche settimane, del sindaco Gualtieri di implementare la linea, con treni ogni 6 minuti, così giunge ora un aut aut degli utenti che chiedono, almeno a nuovo anno, una mobilità dignitosa. “Vergogna, solo promesse. Questa sta diventando immobilità sostenibile”.