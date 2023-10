Protesta anti-Israele in Sapienza. E il ministro Valditara minaccia provvedimenti

Sarà una giornata di protesta in Sapienza. L'associazione studentesca "Cambiare Rotta", che insieme alle altre sigle come Udu, Minerva e Sinistra Universitaria è impegnata dallo scorso maggio nelle manifestazioni contro l'emergenza abitativa che riguarda anche i fuori sede, ha annunciato per martedì 10 ottobre alle 13.30 un sit-in contro "il brutale attacco che Israele sferra da anni contro il popolo palestinese".

Studenti contro la mozione pro-Israele

L'appuntamento è stato lanciato nella serata del 9 ottobre tramite l'account Instagram di Cambiare Rotta ed è stato convocato in seguito alla notizia di una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione della Sapienza e del Senato accademico, durante la quale verrà discussa una mozione in appoggio a Israele, in seguito all'attacco subito da parte di Hamas sul proprio territorio nei giorni scorsi. Per "Cambiare Rotta" quella dell'ateneo è una decisione che va "a favore della brutalità di Israele contro il popolo palestinese. Israele che da decenni massacra donne, bambini, famiglie e distrugge case".

Proteste contro la ministra Bernini

Prima del sit-in in appoggio alla Palestina, l'associazione studentesca (che a livello di scuole superiori si declina in "Osa") sarà presente sempre davanti al Rettorato in piazzale Aldo Moro "nel contesto dell'inaugurazione dell'anno accademico, durante la quale potrebbe intervenire la ministra Bernini". Le studentesse e gli studenti si dicono "pronti a chiedere conto della totale mancanza di ascolto delle proteste degli studenti, in tenda e non solo".

Ispezioni nelle scuole che inneggiano ad Hamas

Nel frattempo, il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha dato mandato agli uffici scolastici regionali di inviare ispezioni negli istituti superiori all'interno dei quali si siano verificate o si dovessero verificare manifestazioni di ogni genere a supporto di Hamas: "Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani - ha detto l'esponente leghista del governo Meloni - vanno perseguiti dalla legge. Farò partire immediatamente nostre ispezioni nelle scuole coinvolte, chiedendo alla Procura di promuovere un'azione penale per odio razziale". Gli slogan pro-Hamas e a favore dell'attacco ai danni di Israele avrebbero visto protagonisti alcuni istituti superiori di Milano.