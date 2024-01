Bolkestein, gli ambulanti scendono in piazza a Roma contro il nuovo bando del Campidoglio

La risorsa non è scarsa perché solo negli ultimi due anni hanno cessato 20 mila attività, di cui 3 mila sono nel Lazio. È quanto sostengono gli ambulanti che domani, martedì 16 gennaio, su iniziativa dell’Ana Ugl, si ritroveranno, a partire dalle ore 9, in piazza Bocca della verità a Roma per manifestare contro lo stop alle proroghe delle licenze e la direttiva Bolkestein. Da giorni, ormai, l’assessora alle attività produttive di Roma, Monica Lucarelli, ha assicurato che le licenze per il commercio su suolo pubblico andranno a bando entro la fine del 2024. Una prospettiva che, a quanto pare, non viene digerita dagli ambulanti e dalle sigle sindacali di categoria.

Niente proroga

Nella nuova legge sulla concorrenza è stato ripreso un passaggio di un decreto del 2020 dell’ex premier Giuseppe Conte che, in pratica, prolungava le licenze degli ambulanti per 12 anni. Il Governo ha voluto mantenere questa linea anche se il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha storto il naso, per usare un eufemismo, al momento della promulgazione della legge. Il Quirinale ha infatti ricordato la sentenza del Consiglio di Stato nella quale, in sintesi, si dava ragione all’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. La grillina, per rispettare le direttive della Bolkestein, aveva disapplicato il comma che permetteva, appunto, la proroga delle licenze. Forte di questo e delle parole di Mattarella, l’assessora Lucarelli, tempistiche permettendo, metterà a bando le licenze entro la fine di quest’anno.

Protesta

Una prospettiva che gli ambulanti vogliono evitare. Uno dei motivi riguarda le richieste della Bolkestein e la crisi del settore. Infatti, nell’ormai famosa direttiva europea che riguarda anche i balneari, all’articolo 12 si dice che dovranno andare a bando quelle attività per le quali venga accertato una “scarsità della risorsa pubblica” come, ad esempio, i posteggi per il commercio. “In Italia, negli ultimi due anni, sono spariti 20 mila ambulanti, di cui 3000 solo nel Lazio e specialmente nei mercati – dice, a RomaToday, Marrigo Rosato, presidente di Ana Ugl – il Governo si è reso conto di questo ed ha fatto riferimento alla legge del 2020 che lo stesso Mattarella aveva promulgato. Con tutte queste attività scomparse occorre fare una ricognizione dalla quale verrà fuori che la risorsa, in questo caso, non è assolutamente scarsa”.

Il bando

Perché si ha tutto questo timore di un bando del quale, tra le altre cose, non si conoscono ancora i parametri? “Mettere a bando una concessione vuol dire comunicare all’ambulante di non avere più un lavoro. Più del recepimento dei trattati europei, - continua Rosato – vorrei ricordare gli articoli della nostra Costituzione, in particolare il 3, il 4 e il 41 che andrebbero tutelati, a difesa della “dignità umana”. Abbiamo mandato anche un dossier al Governo Meloni per dimostrare, dati alla mano, che la risorsa dei posteggi non è scarsa. Solo a Roma ci sono migliaia di posti vuoti mai riassegnati”.

Incontro

Il vero obiettivo della manifestazione, alla quale sono attesi un migliaio di ambulanti a bordo dei loro furgoni, è quello di ottenere un incontro con il sindaco Gualtieri e l’assessora Lucarelli per parlare del futuro delle circa 12 mila attività romane. Incontro che, molto probabilmente, ci sarà. Nei giorni scorsi, la Lucarelli, intervistata sul tema da RomaToday, aveva comunque assicurato che ci sarebbe stato, con il nuovo bando, anche una forte considerazione degli anni di anzianità sia a livello di posteggio che di licenza. Una rassicurazione che, evidentemente, non ha tranquillizzato fino in fondo gli ambulanti.