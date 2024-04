I meccanici del servizio d'emergenza dei mezzi Atac sono senza arnesi, divise e protezioni

Difficilmente qualcuno li ha notati perché, a quanto pare, non hanno neanche delle divise ufficiali. Però, ogni volta che un autobus di Atac si rompe, sono loro ad intervenire. Parliamo dei 30 meccanici dell’Autofficina Pomponi, azienda vincitrice della gara indetta proprio da Atac per la manutenzione di emergenza degli autobus. Dopo un primo sciopero lo scorso 18 marzo il sindacato Usb si prepara ad una nuova mobilitazione visto che, nonostante incontri e promesse, le condizioni di questi professionisti non sono migliorate.

Servizio di pronto intervento

Nel 2022, come anticipato, l’Autofficina Pomponi Service, l’unica ad aver partecipato, vinceva la gara per l’aggiudicazione del “servizio di pronto intervento in esercizio per autobus del Tpl nel territorio del Comune di Roma”. Un appalto biennale dal valore complessivo di 3 milioni e 372 mila euro per la ditta che cura questo servizio per conto di Atac già dal 2020. Le mansioni sono semplici. Quando un autobus si rompe in strada o presso i capolinea, gli addetti specializzati arrivano a bordo di furgoni per riparare i mezzi e portarli in rimessa per degli interventi più approfonditi. Un lavoro molto intenso vista la frequenza con la quale si rompono gli autobus o vengono danneggiati.

Sciopero

Il servizio di riparazione è attivo, ovviamente, anche di notte. E qui arriva il primo dei problemi. “I lavoratori sono privi di divise con le bande catarifrangenti – spiega, a RomaToday, Jacopo De Martini, del sindacato Usb – quando lavorano di notte corrono molti pericoli”.

Ad inizio aprile il sindacato aveva proclamato uno sciopero di 24 ore per il 15 aprile poi spostato al 26 dello stesso mese. La Commissione garanzia, però, ha chiesto lo spostamento della mobilitazione, rinviata a data da destinarsi. “Lo sciopero alla fine si farà” assicura l’Usb.

Le criticità

I problemi denunciati dai sindacalisti sono diversi. “I lavoratori non hanno gli strumenti di lavoro idonei per intervenire” spiega De Martini. Sembra, infatti, che alcuni meccanici se ne siano comprati alcuni a loro spese ma questi arnesi “non sono stati poi rimborsati dall’azienda. Il problema però è di sicurezza. Questi lavoratori devono arrangiarsi e, nonostante tutto, riescono nel loro perché sono dei grandi professionisti”.

Storia simile per la manutenzione dei furgoni utilizzati dai lavoratori per andare a soccorrere gli autobus: “Sono vecchi e malmessi. Per farli funzionare gli stessi dipendenti hanno comprato i ricambi, montandoli poi sui mezzi. Anche in questo caso non hanno ricevuto rimborsi”.

Scarsa sicurezza

Andando a vedere le motivazioni che avevano portato all’indizione degli scioperi di aprile si capisce come i problemi siano diversi. L’Usb parla di “inesistenza di norme” per la sicurezza sul lavoro, come “l’assenza di Dpo, quindi guanti, scarpe, divise alta visibilità. Indumenti invernali e contro la pioggia. Come divisa da lavoro sono stati consegnati una maglietta ed un pantalone”, troppo poco per chi svolge un lavoro del genere. Si denuncia anche il superamento settimanale dell’orario di lavoro “con straordinari strutturati nelle normali turnazioni e ferie che non permettono il recupero psico-fisico perchè minori rispetto a quante in realtà dovrebbero essere concesse”. Straordinari che “non vengono pagati” e stipendi che “arrivano puntualmente in ritardo”.

A nulla sembra quindi essere servito un incontro che c’era stato tra l’azienda Autofficina Pomponi ed i rappresentanti dell’Usb lo scorso 23 dicembre 2023. In quella sede erano state fatte alcune promesse migliorative ma, vista la mobilitazione dei lavoratori, le cose non pare siano cambiate. Per questo il sindacato chiederà a breve un incontro direttamente con Atac per cercare di risolvere la situazione senza dover, per forza di cose, ricorrere ad uno sciopero.