Discarica di Albano aperta per altri sei mesi, la protesta degli abitanti arriva a Roma

Dal presidio permanente di Albano a Roma, a pochi passi dal Campidoglio. Puntano a riempire piazza Santi Apostoli, nella mattinata di sabato 15 gennaio, gli abitanti della zona dei Castelli Romani che da mesi lottano contro la discarica di Roncigliano, riaperta dalla ex sindaca Virginia Raggi, ma prorogata dall’attuale primo cittadino della Capitale, nonché sindaco della Città metropolitana, Roberto Gualtieri. "La discarica deve chiudere per sempre", tuonano i comitati.

“Basta con l’alibi dell’emergenza”

Da mesi ormai, da quando l’invaso di Albano ha riaperto lo scorso luglio, decine di cittadini e attivisti presidiano costantemente l’ingresso della discarica, facendo anche un controllo dei Tir che trasportano le tonnellate di rifiuti provenienti da Roma. Gli stessi che hanno deciso di organizzare la manifestazione sabato mattina a piazza Santi Apostoli: “La proroga firmata dal sindaco Gualtieri non ci ha sorpreso perché è sotto gli occhi di tutta la situazione della Capitale - dice Loredana Longo del coordinamento ‘No inceneritore di Albano’ -. Questo però non ci ferma nella battaglia perché riteniamo che Roma deve, una volta per tutte, affrontare la questione dei rifiuti ed avviare un percorso che sia davvero funzionale e sostenibile. Basta operare sotto l’alibi dell’emergenza, non è più accettabile”.

La proroga firmata da Gualtieri

Il provvedimento disposto dall'ex sindaca Raggi era arrivato ormai a scadenza. Di conseguenza Gualtieri ha firmato una nuova ordinanza, martedì 11 gennaio, con la quale si proroga di altri sei mesi l’utilizzo dell’invaso, chiedendo però alla società Ecoambiente slr, titolare dell’impianto, un report riepilogativo mensile in cui venga indicata la capacità residua della discarica.

La protesta non si ferma

“Buona parte dei rifiuti di Roma provenienti non rispettano i codici Cer autorizzati. Lo si può vedere anche dalle dense nuvole di vapore e i gabbiani che pascolano a centinaia durante lo scarico. Quello che chiediamo è un ciclo dei rifiuti che sia davvero sostenibile, che non ci sia una discarica come questa, ne qui ne altrove”. Accanto alle realtà locali, anche diverse associazioni romane che da anni chiedono un ciclo dei rifiuti volto più al recupero dei materiali che al solo smaltimento. “Il neo sindaco continua a inseguire il sogno di ripulire la città a spese di altre provincie - concludono i comitati -, cavalcando una falsa transizione “eco” basata ancora una volta su buche, su mega digestori anaerobici e sul potenziamento del mostro fumante di San Vittore. Ora basta”.