Ater chiede gli arretrati per il riscaldamento, ma il proprietario è autonomo da 4 anni

Compra un appartamento all'interno di un condominio misto ex Ater, effettua il distacco dall'impianto di riscaldamento, ma Ater gli chiede gli arretrati. E ora la morosità ha superato i 4mila euro. Succede a Val Melaina, nel III municipio. Giuseppe Masucci, 57 anni, da oltre tre anni combatte con il muro di gomma degli uffici dell'azienda territoriale che gestisce l'edilizia pubblica a Roma e nel Lazio e adesso ha deciso di mettere in scena una protesta plateale: "Vado a lungotevere Tor di Nona e mi incateno".

Ater chiede soldi anche a chi non li deve

Giuseppe Masucci ha acquistato nell'agosto 2020 un appartamento di 70 mq in via di Val Melaina 34, nel III municipio. La compravendita è avvenuta con il precedente proprietario, ma il lotto è di quelli ex Ater. Oggi, quindi, è misto. Al momento di ristrutturare l'immobile, ha deciso di dotarsi di un impianto di riscaldamento autonomo, distaccandosi da quello condominiale. Ed è qui che sono iniziati i problemi: "Ater ha chiesto una relazione tecnica - racconta a RomaToday - così ho pagato un professionista abilitato e verso la fine del 2020 l'ho fatta inviare tramite posta certificata. Non ho ricevuto alcun riscontro e nel frattempo ho concluso i lavori. Ho anche fatto la voltura delle utenze, ma hanno continuato ad arrivarmi i bollettini con dentro la quota del riscaldamento, 51 euro ogni mese. Per un po' ho pagato senza neanche accorgermene, quando ho controllato meglio mi sono reso conto dell'incongruenza e ho smesso".

Il distacco dai riscaldamenti non certificato

Passano i mesi e a casa di Masucci, ex muratore di terzo livello con una disabilità all'80% causata da un grave problema alla colonna vertebrale, arriva una richiesta di pagamento di 500 euro, seguita dopo qualche tempo da una diffida da parte di Ater a saldare la morosità: "Mi sono rivolto ad un legale - continua Giuseppe - e contestualmente ho consegnato tutti i contabilizzatori che erano ancora installati sui termosifoni. I tecnici della ditta che si occupa dei riscaldamenti condominiali ha potuto verificare che ero totalmente autonomo e si sono ripresi i contabilizzatori. Ho fatto scrivere ancora dall'avvocato, poi mi sono rivolto al sindacato Sicet, ma non è servito a nulla: Ater non dà riscontri a telefonate e mail, le rare volte in cui lo ha fatto ha ribadito che dovevo pagare senza fornirmi nessuna certificazione dell'avvenuto distacco dall'impianto condominiale".

Una morosità di oltre 4mila euro

A fine 2023 Giuseppe è riuscito a parlare brevemente al telefono con Simona Serafini, responsabile dell'ufficio riscaldamenti Ater: "Mi ha chiesto di rimandarle la relazione tecnica del 2020 - racconta ancora il proprietario - ma anche stavolta, nonostante i miei solleciti, non ha dato alcun riscontro. Non so se mi hanno distaccato e continuo a ricevere i bollettini con la voce relativa al riscaldamento, nonostante sia autonomo da oltre tre anni. Anche a gennaio l'ho ricevuto, 132 euro invece di poco più di 80". La morosità di Masucci, al 31 ottobre 2023, è pari a 4.200,79 euro: "La cifra è così alta perché, non potendo pagare solo ciò che mi spetta (pulizia, acqua, ascensore, luce delle scale) - spiega Giuseppe - non pago l'intero bollettino. Io vorrei regolarizzare la mia posizione su ciò che mi spetta in quanto proprietario, ma non mi viene permesso".

"Adesso mi incateno"

E così Giuseppe, nonostante la disabilità, la mattina del 30 gennaio si è presentato la mattina presto a lungotevere Tor di Nona 1, sede di Ater Roma, per essere ricevuto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico: "Ero il primo, ho aspettato due ore e mezza fuori per essere accolto - prosegue - ma mi hanno liquidato dicendo che se ne occupa l'ufficio riscaldamenti. Ci sono andato, si trova a via di Valle Aurelia, ma anche lì mi hanno rimpallato dicendo di mandare una mail. Non è possibile, ho perso un giorno di lavoro, faccio fatica a muovermi, nessuno mi fornisce risposte e rassicurazioni. Ho preso una catena e il lucchetto, ora torno a lungotevere Tor di Nona e mi incateno finché non mi danno retta".