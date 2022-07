I pronto soccorso di Roma in tilt bloccano le ambulanze: 55 i mezzi fermi

Almeno 55 ambulanze ferme e trasformate, per così dire, in pronto soccorso mobili pronti a dare assistenza a pazienti non gravi oppure a malati covid. Già perché l'aumento dei contagi da coronavirus a Roma e nel Lazio, ha risollevato il problema della mancanza di posti letto negli ospedali e oberato ancora di più il lavoro del personale medico del 118, ora in subbuglio.

Martedì il (nuovo) picco di mezzi fermi. Un problema serio. Basti pensare che, secondo quanto si apprende, al giorno si toccano punte di almeno 100 richieste inevase. In sostanza le ambulanza bloccate davanti agli ospedali non riescono a muoversi per andare a soccorrere altri pazienti. Oppure lo fanno, ma con ore di ritardo.

Nella giornata di lunedì altre 45 ambulanze con pazienti a bordo in attesa di ricovero, sono rimaste ferme. Mezzi spenti che già ad aprile scorso i sindacati avevano denunciato, chiamano il fenomeno del 'blocco barella'.

Lo scorso 6 luglio un infermiere, Davide Laurenti, sui social ha postato la sua testimonianza mentre si è trovato ad assistere una signora che ha avuto un malore alla stazione Termini: "Se venite a Roma e vi sentite male non potete fare altro che pregare. La signora purtroppo ha avuto un malore, è qui sdraiata da due ore e mezza. Ho sollecitato personalmente il 118 quattro volte, parlato con la collega della centrale: le ambulanze sono tutte bloccate".

A denunciare nuovamente il problema è il sindacalista Alessandro Saulini, segretario NurSind Ares 118, che già a maggio si era fatto sentire: "Serve potenziare il sistema con l'aumento di risorse strumentali. Tradotto, servono più ambulanze sul territorio ma non con soluzioni tampone. Ora sembrerebbe che anziché prenderli in leasing e con a bordo personale 118 specializzato, sia meglio prendere mezzi dal privato condotti da autisti".

In sostanza, una sorta di servizio taxi. Quando una ambulanza resta bloccata, perché impossibilitata a lasciare il pronto soccorso ecco che arriva un mezzo privato e prelevare uno o due infermieri. I sanitari, però, non ci stanno: "Gli equipaggi sono coordinati. Lavorano in sinergia non si possono smembrare così. Siamo vicini al collasso nonostante gli sforzi del personale. Da mesi stiamo riscontrando un vero e proprio esodo sia da parte dei colleghi più anziani che chiedono di essere trasferiti altrove, sia dei neoassunti che in qualche caso arrivano addirittura a licenziarsi perché non ce la fanno più a lavorare in queste condizioni".