Da Battistini a Torrevecchia: avviata gara per progettazione del prolungamento della metro A

Un nuovo progetto di fattibilità tecnico economica per realizzare, finalmente, il prolungamento della metro A di Roma da Battistini fino a Torrevecchia, passando per Bembo. Il Comune di Roma ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione della “project review” di un’idea che, di base, risale al 1973, con i primi studi di fattibilità del 2005. Ora il Campidoglio vuole riprendere in mano l’opera, andando quindi a rivedere opere e tracciati per i quali non mancano le novità. Una buona notizia per il quadrante nord ovest della città, in crisi cronica di collegamenti con il resto di Roma. Nelle previsioni del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, la linea rossa di Roma dovrà a arrivare da un lato a Montespaccato-Gra e dall'altro a Monte Mario.

Prolungamento della metro A

Il bando è stato possibile grazie allo stanziamento di 5,6 milioni dal Mit, soldi che hanno rischiato fino all’ultimo di andare perduti dato che erano previsti già nel 2021. La review servirà, come detto, per realizzare un nuovo progetto della metro A che non solo arriverà fino a Torrevecchia ma verrà anche predisposta per un ulteriore prolungamento fino a Casal Selce. Nello specifico, il prolungamento avrà origine da via dei Monti di Primavalle, a circa 340 metri dalla stazione Battistini, e terminerà in via Piolti de’ Bianchi, dove ci sarà il nuovo capolinea della stazione Torrevecchia. I treni passeranno anche per la nuova stazione interrata di Bembo.

Parcheggi di scambio

Verranno realizzati 2 chilometri circa di linea metropolitana sotterranea, con galleria a doppio binario, e un manufatto di raccordo con l’attuale linea A a monte della stazione Battistini. In programma anche la costruzione di un tronchino terminale a Torrevecchia, attrezzato per il deposito di 6 treni e predisposto per il futuro prolungamento fino a Casal Selce. Previsti anche due parcheggi di scambio, uno da 2.100 posti presso la stazione di Torrevecchia ed un altro da 450 posti a Bembo. Il progetto preliminare di queste opere risale al 2012 e prevedeva una spesa complessiva, al netto dell’iva, di 362 milioni e 629 mila euro.

Progetto fermo

Il progetto, come detto, era fermo dalla fine del 2021, ovvero da quanto il Mit aveva stanziato 5,6 milioni di euro per la progettazione. La giunta Gualtieri lo ha ripreso in mano, apportando alcune modifiche allo schema iniziale, e a febbraio 2022 l'Assemblea Capitolina aveva integrato il Pums prevedendo per metro A una doppia diramazione dopo Battistini: una verso Monte Mario e l’altra verso Montespaccato, con la realizzazione delle stazioni di Torrevecchia e Montespaccato. Progetti che, in un certo senso, hanno "affossato" l'idea della Raggi di una funivia Casalotti - Battistini, definita dall'attuale alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, inutile e dannosa.