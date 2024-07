Via libera al progetto della tramvia Angelico, ora servono i soldi per realizzarla

È stato approvato il progetto, ora servono i soldi per realizzarlo. Via libera alla delibera con la quale la Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della linea tramviaria “via Barletta – viale Angelico – piazzale Clodio”. Si tratta di una delle sette linee per le quali, a dicembre del 2021, era stata affidata la gara bandita da Roma servizi per la mobilità. Ora, con questo documento, il Campidoglio potrà chiedere il relativo finanziamento al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un’opera che complessivamente, 47,9 milioni di euro.

Tramvia Angelico

Il progetto, redatto dalla rete temporanea d’impresa capitanata dalla Net Engeneerin che si occupa anche della progettazione della linea “viale Angelico – Ponte della Musica – Auditorium – Parco della Musica”, prevede la realizzazione di 1,82 chilometri di nuove ferrovie. L’infrastruttura si allaccerà ai binari già esistenti su via Barletta per procedere, con doppio binario, su viale Angelico sino all’intersezione con viale Mazzini. Quest’ultima strada sarà percorsa da due binari singoli che si attesteranno a piazzale Clodio, costituendo una possibile estensione dei servizi della linea 19 e della futura tramvia Termini – Vaticano – Aurelio.

Il progetto prevede un tratto in comune, tra via Barletta e l’intersezione tra viale Angelico e viale Mazzini, proprio con la linea da viale Angelico e Parco della Musica, la cosiddetta M2-22. “Pertanto – si legge nella delibera di Giunta – la realizzazione di entrambe le linee comporterà una riduzione dei costi complessivi”.

Cura del Ferro

La cura del ferro, cavallo di battaglia del sindaco Gualtieri e dell’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, non riguarda solo le 4 linee previste per il Giubileo, la TVA, la tramvia Togliatti, la tramvia Tiburtina e la Termini – Tor Vergata. Nei Pums sono previste sette linee, comprese quelle già citate: stazione Tiburtina-Ponte Mammolo; piazza Mancini-corso Francia-stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata; Marconi-Appia Antica-Subaugusta.

“È un risultato molto importante l’approvazione di questa delibera – ha commentato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – perché ci permette di avanzare nell’iter che porterà alla realizzazione della tranvia Via Barletta-Piazzale Clodio, la prima delle sette tratte progettate e già previste nel PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – fondamentali per il rilancio della cura del ferro”.