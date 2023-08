Telecamere e task force di Ama e vigili: così Roma vuole "salvare" le sue piazze

Rendere le piazze di Roma più sicure, decorose e fruibili da parte di turisti e cittadini. Non solo quelle del centro storico e dei quartieri della movida, ma anche le più periferiche. E' questo l'obiettivo che si pongono le commissioni ambiente e turismo del Comune, che a inizio agosto hanno cominciato un percorso per scrivere le linee di indirizzo per la salvaguardia delle piazze di Roma.

La proposta per salvaguardare 20 piazze di Roma

Mariano Angelucci e Gianmarco Palmieri stanno lavorando a una proposta di delibera che vuole sperimentare, per la durata di un anno e su circa venti piazze della città, una task force composta da Ama e Polizia Locale a tutela del decoro e della sicurezza. Il piano, che da settembre verrà discusso nelle due commissioni congiunte anche con i 15 minisindaci, prevede l'installazione di sistemi di videosorveglianza e un presidio attivo 24 ore su 24 composto da pattuglie di caschi bianchi e mezzi di pulizia di Ama.

L'obiettivo è ampliare a tutta la città entro il Giubileo 2025

Ad oggi non sono state ancora individuate le 20 piazze, ma l'intenzione in autunno è quella di ricevere indicazioni dai presidenti di municipio e dagli assessori competenti, al fine di stilare un elenco composto inizialmente da una piazza per municipio, con qualcuna in più da individuare nel quadrante del centro storico, dove si concentra la maggior parte del flusso turistico. La sperimentazione prevede un monitoraggio della raccolta dei rifiuti da parte dei servizi commerciali, con un report mensile e un check alla fine dell'anno "così potremo capire se il progetto funziona e se possiamo estenderlo ad altre piazze della città, anche in vista del Giubileo 2025" spiegano Palmieri e Angelucci.