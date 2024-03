"Centriamo l'obiettivo": il progetto Acea per educare gli studenti al risparmio dell'acqua

Nelle scuole elementari e medie di Roma parte il progetto di Acea “CentriAMO l’obiettivo #educazioneidrica #ognunodinoi” per educare i più giovani al risparmio idrico e ambientale. In una seconda fase, l’iniziativa verrà estesa su scala nazionale.

Il progetto di Acea

Il progetto fa parte degli appuntamenti di Acea Scuola e della seconda edizione della “Mappa della città educante”, promossa da Roma Capitale, ed è in linea con l’impegno preso dall’azienda con la firma del Protocollo d’intesa triennale tra il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua. Il protocollo ha l’obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate al ciclo idrico per diffondere tra i giovani la cultura dell’uso sostenibile dell’acqua. L’edizione 2024 di Acea Scuola, nel dettaglio, si svolgerà online e sarà suddivisa in tre sessioni dedicate al tema dell’acqua, alla transizione energetica e alla sostenibilità. Agli studenti verrà mostrato, con un approccio ludico-scientifico, il viaggio dell’acqua, dalle sorgenti fino alle case, i nuovi scenari della transizione energetica e l’importanza della sostenibilità per difendere le risorse del pianeta.

“L’obiettivo del Gruppo Acea – si legge in una nota - è promuovere una nuova educazione al risparmio idrico e ribadire il suo costante impegno per la difesa dell’acqua e dell’ambiente dinanzi agli scenari imposti dal cambiamento climatico e dal rischio siccità”. Questo percorso sarà anche l’occasione per presentare agli studenti il lavoro e le tecnologie Acea impiega nella gestione del suo servizio idrico, che raggiunge ogni giorno dieci milioni di persone, in sei diverse regioni.

Il contest per gli studenti

Il progetto si concluderà, infine, con un contest rivolto agli studenti che potranno partecipare inviando video sui temi legati all’educazione idrica e ambientale o presentando una loro sit-com in tre episodi, da realizzare con il supporto di una troupe di Acea. I materiali dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2024 e saranno poi valutati da una giuria che sceglierà tre istituti vincitori, che riceveranno un premio per l’acquisto di materiale didattico.