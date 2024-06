La Sapienza progetterà l'impianto di distribuzione di idrogeno ad Acilia

Sarà il dipartimento Dima di ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Università “La Sapienza” di Roma a progettare il deposito Atac di Acilia per la produzione, compressione, stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno green. Parliamo di un intervento da 6 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr e Piano nazionale metro plus. Lì, su viale Enrico Ortolani, sorgerà un vero e proprio distributore d’idrogeno che, in futuro, potrà essere messo a disposizione di tutti i cittadini.

Impianto di idrogeno

L’impianto servirà per produrre idrogeno, che verrà poi stoccato ed in seguito distribuito. Questi lavori sono necessari perché sono in arrivo nella Capitale 30 autobus alimentati proprio con il carburante green. Mezzi che, secondo le intenzioni del Campidoglio e dell’Atac, rappresentano il futuro. L’azienda di trasporto romana, infatti, ha già spiegato che dal 2027 in poi rinnoverà la sua flotta con mezzi ad H2 che, piano piano, arriveranno a sostituire anche gli autobus elettrici.

“Inizia a prendere forma – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – il progetto più innovativo e sostenibile in tema di mobilità: per la prima volta porteremo la trazione a idrogeno a Roma e il deposito di Acilia sarà uno dei campioni dell’innovazione di Atac, grazie ad un elettrolizzatore che produrrà idrogeno destinato ad alimentare i primi 30 autobus ad H2 che arriveranno nella Capitale. L’idrogeno ha una serie di vantaggi: il primo è che gli autobus hanno un’autonomia maggiore di quelli elettrici, arrivano anche a 500-600 chilometri, e questo è importante per le lunghe tratte, soprattutto quelle da Ostia a Roma. E poi abbattono l’inquinamento in modo assai importante. Ringrazio per questo importante risultato il dipartimento mobilità e trasporti e la disponibilità di Atac”.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia – ha aggiunto il Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola – di un ulteriore esperimento green che guarda al futuro e permette a un territorio lontano dal centro città, come Acilia e il X Municipio, di diventare un laboratorio del TPL e della mobilità sostenibile e un luogo virtuoso di innovazione per rendere il trasporto pubblico più moderno, efficiente e all’avanguardia”.