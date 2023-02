Il Policlinico Umberto I e La Sapienza lanciano il progetto per la salute e il benessere della donna

Un centro di riferimento per le donne che potranno avere percorsi sanitari su misura ed interventi di prevenzione di varie patologie. La Regione Lazio ha ratificato il “Progetto per la salute ed il benessere della donna” del Policlinico Umberto I di Roma, in collaborazione con l’università La Sapienza. Il progetto ha come obiettivo principale la cura delle donne di ogni età, con percorsi terapeutici mirati e trattamenti specifici.

Come funziona

Il progetto coinvolge e coordina specialisti e servizi di diverse discipline per offrire percorsi integrati e multidisciplinari dedicati alla salute e al benessere della donna nei diversi momenti della sua vita. Non garantirà solo la presa in carico dei bisogni di salute delle utenti ma si impegnerà anche a promuovere stili di vita sani e condivisi, con percorsi di sensibilizzazione sui possibili rischi connessi alla crescita e all’età.

Centro di riferimento

Al terzo e quarto piano di Palazzo Baleani a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II, al n. 244, verrà realizzato il “Centro di riferimento”, ovvero una struttura di raccordo delle diverse attività e discipline coinvolte nel progetto. Il centro promuoverà attività di counseling con bilanci di salute personalizzati per le donne in qualsiasi momento della loro vita. Una delle attività più importanti sarà quella relativa all’intercettazione del bisogno della donna, per favorire poi una loro presa in carico e gestione clinico-assistenziale.

Si potrà accedere al centro tramite uno sportello di accoglienza che può essere contattato telefonicamente tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00, tramite un numero verde o recandosi direttamente presso la sede. Le donne potranno rivolgersi al centro sia per un bisogno di salute specifico sia per realizzare un bilancio di salute complessivo ed essere successivamente indirizzate verso gli specialisti più indicati.

Progetto innovativo

Nei sistemi sanitari attuali, di solito, i bilanci di salute per le donne riguardano solo il periodo della gravidanza. Il centro, adottando una modalità proattiva, si propone come soggetto che intercetta e prende in carico i bisogni della donna di ogni età per offrirle una valutazione della propria salute a 360 gradi in qualsiasi fase della vita.

Punto chiave di accesso al centro saranno quindi gli operatori del call center e dello sportello, che per primi interagiranno con le donne e dovranno saper identificare i loro bisogni per diversificare al meglio il loro accesso ed avviarle verso il percorso più adatto alle loro esigenze.

Costruzione dei percorsi

Alle donne che richiederanno una valutazione complessiva sarà dedicato un ambulatorio con medici dotati di competenze specialistiche ed esperienza in medicina interna e di genere. Tali specialisti realizzeranno, con una prima visita, un bilancio della salute della donna e costruiranno in maniera personalizzata il percorso successivo. Per quelle donne invece che esprimeranno un bisogno specifico, sarà identificato un percorso e prenotato l’accesso ai relativi servizi. Un aspetto importante è che per ogni area di bisogni e per ogni percorso verrà identificato un referente che si occuperà della presa in carico della donna, al fine di garantirle un accesso facilitato alle prestazioni o alla rete dei servizi regionale.

Contenuti

All’interno del progetto e dei percorsi attivati, è prevista un’attività specifica di prevenzione e counseling promossa attraverso la realizzazione del bilancio di salute della donna a qualsiasi età. In questo modo, il centro di riferimento, tramite l’attività specifica di un ambulatorio, valuta in maniera olistica lo stato di salute della donna e le costruisce percorsi personalizzati di prevenzione e cura da svilupparsi presso le altre strutture specialistiche. Tale attività sarà realizzata in maniera coordinata con le attività di screening esistenti e già organizzate sul territorio relativamente alla mammella e all’utero in primis e con tutte le altre in generale.

I servizi

Sono diversi e variegati i servizi dei quali si potrà usufruire. Si parte dal semplice “counseling” per arrivare ad azioni mirate al benessere nutrizionale, psicologico e della pelle. Inoltre, saranno coinvolti specialisti ed attivati percorsi e valutazioni per la riproduzione e la fecondazione assistita. Nel progetto ci saranno anche un’area ginecologica e di gestione della gravidanza ed un’altra per la prevenzione e cura dei tumori. Spazio anche alla gestione della menopausa, prima e dopo la sua comparsa.