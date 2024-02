"Rimuovere gli ostacoli": dal Comune un'iniziativa per promuovere l'integrazione degli studenti stranieri

Da Roma Capitale un nuovo progetto per promuovere l’inclusione degli studenti con background migratorio o in condizione di svantaggio socio-culturale. È stato pubblicato l’avviso, rivolto agli istituti comprensivi e ai Cpia (Centri provinciali istruzione adulti), per realizzare interventi d'inclusione nelle scuole, a favore dei ragazzi.

Il progetto

L’iniziativa, chiamata "Rimuovere gli ostacoli", è stata finanziata con un fondo di 600mila euro per il 2024, che verrà impiegato per interventi di mediazione culturale, di insegnamento della lingua italiana per stranieri e di supporto didattico. Si svolgeranno, inoltre, incontri nelle classi volti a promuovere la conoscenza reciproca tra gli studenti e instaurare un clima collaborativo. L’obiettivo è colmare i divari di carattere linguistico e culturale che possono incidere in modo negativo sullo sviluppo e sul percorso di apprendimento degli studenti e delle studentesse. “È un altro tassello del lavoro che Roma Capitale sta facendo per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica – spiega l’assessora a Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli -. Le scuole sono in prima linea per costruire una società aperta, capace di accogliere storie e culture diverse e il nostro intento è supportarle e fornire strumenti. Insieme alle scuole aperte, alla Mappa della città educante, alle politiche avanzate per favorire l'accesso ai nidi e alle scuole d'infanzia, questo intervento rientra pienamente nella strategia per attuare l'articolo 3 della Costituzione, vale a dire ampliare i servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, fornire opportunità e dunque rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Questa è l'idea di scuola che Roma Capitale intende supportare: quella che spalanca le porte e combatte le diseguaglianze”.

Come partecipare

Gli istituti scolastici potranno presentare tramite pec (da inviare all’indirizzo protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it) la propria manifestazione di interesse al progetto utilizzando i modelli disponibili sul sito comune.roma.it, che devono essere firmati dal dirigente scolastico, entro le ore 13 dell’11 marzo 2024.