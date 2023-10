Più alberi per un'aria pulita nel Lazio: l'intervento di CREA nel progetto Ossigeno

La tutela dell’ambiente e i benefici di qualità della vita e della salute sono alcuni degli effetti della presenza del verde nei contesti urbani e rientrano nel progetto Ossigeno nato dalla collaborazione tra Regione Lazio ed Enti Pubblici, col supporto di CREA (consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria) Centro Foreste e Legno e della Direzione Regionale Ambiente.

Più alberi più aria pulita è il motto del workshop organizzato da CREA con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui benefici del verde nei contesti urbani e periurbani e la programmazione futura della produzione vivaistica. CREA infatti si muove su due binari: la ricerca delle risorse genetiche forestali più adatte agli scenari climatici futuri e sulla produzione di materiale vivaistico forestale di origine autoctona e certificato.

Nello specifico CREA affianca il progetto triennale Ossigeno che punta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria in contesti urbani e periurbani, mettendo a dimora alberi e arbusti autoctoni, individuati dai ricercatori come i più capaci di trattenere le polveri sottili, in grado, quindi, di ridurre l’inquinamento. Un esempio del progetto è il rimboschimento realizzato a Roma presso l’Azienda Ovile del CREA che riempie piccoli spazi urbani in maniera molto fitta con piante autoctone in modo da creare un piccolo ecosistema funzionale. “Abbiamo utilizzato le specie tipiche dei boschi naturali della zona: sughera, leccio, acero campestre e orniello, e un po' di farnia. Le piante sono messe a dimora a elevata densità, noi le abbiamo messe a circa 0.5 m lungo la fila e circa 2.5 m tra le file. Ultimo requisito, si cura il suolo, residui delle ripuliture di piante erbacee si lasciano come pacciamatura sul posto” spiega Giuseppe Pignatti primo tecnologo CREA Foreste e Legno.

Nel dettaglio i ricercatori del CREA Foreste e Legno si occuperanno di stimare il supporto fornito dagli alberi per migliorare la qualità dell’aria, in particolare rimuovendo gli inquinanti atmosferici. La valutazione di questi fattori sarà effettuata con l’innovativo software AIRTREE che combinando informazioni relative alla struttura (altezza, larghezza della chioma) e alla fisiologia (velocità delle reazioni chimiche della fotosintesi) degli alberi con serie temporali di dati climatici e di inquinanti atmosferici, riesce a calcolare l’ anidride carbonica e gli inquinanti atmosferici -come le polveri sottili – che questi rimuovono. Altro compito di CREA sarà quello di valutare le specie forestali autoctone resistenti ai cambiamenti climatici e con altre finalità specifiche. Un’attività che sarà svolta grazie alle conoscenze raccolte dal Centro, a partire dalla sperimentazione e dallo studio delle risorse genetiche forestali, in particolare delle specie mediterranee autoctone, di quelle a rapido accrescimento (pioppo e salice) e dei boschi dove reperire il seme destinato alla filiera vivaistica forestale.