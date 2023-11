Nelle scuole arriva il progetto antimafia "Onda Pazza - il filo della memoria"

Alcune scuole del Lazio faranno parte del progetto “Onda Pazza – il filo della memoria” che prevede incontri con testimoni antimafia per promuovere il tema della legalità.

Luisa Impastato, nipote di Peppino, assassinato dalla mafia in Sicilia, Arianna Mazzotti, nipote di Cristina, vittima innocente della ‘ndrangheta, Beatrice Federico, moglie di Raffaele Pastore, che nel 1996 venne ucciso dalla camorra dopo la denuncia per racket di due anni prima e Celeste Costantino saranno alcuni dei testimoni che incontreranno gli studenti di 35 scuole di 7 regioni italiane.

Gli istituti non solo ospiteranno questi incontri ma al loro interno si svolgeranno laboratori creativi con l’obiettivo di realizzare materiali originali, podcast, graphic novel in co-creazione con gli studenti, da diffondere a livello nazionale. Nelle scuole coinvolte poi nascerà biblioteca della legalità, per diffondere la cultura della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura.

L’iniziativa, curata da Teatro dei Venti ha come partner il ministero dell'Istruzione e altre realtà che nel Lazio sono Emiliano Valente, Emanuele Di Giacomo, Valentina Virgili (Lazio)

Alessandro Gallo direttore scientifico del progetto e presidente dell’associazione Caracò, dichiara: “Il progetto Onda Pazza mira a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della memoria e del contrasto alle mafie attraverso lo sguardo di testimoni dell’antimafia. Vogliamo far rivivere la memoria delle vittime innocenti di mafia attraverso i linguaggi creativi dei ragazzi e delle ragazze che parteciperanno al percorso”.