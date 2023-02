"Con-nesso" e “The Ai.D”: il progetto e la mostra contro il cyberbullismo

Acl Roma con il sostegno della Regione Lazio ha realizzato l'iniziativa finalizzata all'utilizzo consapevole del web e contro il cyber-bullismo "Con-nesso orientarsi per navigare senza affondare".

Protagonisti dell'iniziativa circa 200 ragazzi di tre istituti di Roma: l’I.I.S.S. Cine TV Roberto Rossellini, l’I.S.I.S. Via di Saponara 150 (ex Verne ed ex Magellano) e il Liceo Scientifico Statale Nomentano.

Il progetto punta attraverso azioni di educazione digitale a sviluppare nei giovani le capacità di un utilizzo pulito, contro il bullismo e consapevole del web, e allo stesso tempo potenziare le conoscenze degli studenti nell'ambito del settore informatico-digitale. "Con-nesso" infatti invita i ragazzi a raccontare la propria esperienza di vittima di bullismo o di testimone di simili gravi atti. Nello spot viene promosso anche il canale Telegram (@aclinobulli) attraverso il quale i ragazzi possono essere ascoltati e sostenuti sia dal punto di vista psicologico che legale.

In un secondo momento questi racconti verranno inseriti in un software di intelligenza artificiale che li trasformerà in opere d’arte digitale e saranno esibiti nella mostra “The Ai.D”, che verrà esposta presso la Vaccheria, a Roma, dal 18 al 22 aprile 2023.