VIDEO | Nasce il progetto “M.A.C.I.S.T.E.”, l’osservatorio per combattere il contrabbando del tabacco

Presentato al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi il progetto M.A.C.I.S.T.E., acronimo di Monitoraggio Agromafie Contrasto Illecito Settori Tabacchi e E-cig. L’obiettivo è monitorare permanentemente il fenomeno dell’illecito per arrivare, con cadenza annuale, alla stesura di un rapporto da parte delle Forze dell’ordine dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalla Direzione investigativa, dalla Direzione distrettuale antimafia e dal Comitato scientifico della Fondazione agromafie.

Un fenomeno, quello del mercato illecito di tabacco, che negli ultimi anni è aumentato a dismisura: sono, infatti, 546 le tonnellate di tabacco sequestrato dal 2019 al 2020, più nello specifico 201 nel 2019 e 345 nel 2020, con un aumento del 71% dei prodotti confiscati. In totale, quindi, ogni anno mancano circa 400 milioni di euro nelle casse dello Stato che “potrebbero essere investiti in sanità, istruzione o contributi alle imprese”, come ricorda Alberto Mattiacci, presidente del comitato scientifico di Eurispes.

Mercato di contrabbando che, per ora, riguarda solo i prodotti del tabacco a combustione (sigarette tradizionali), ma non i nuovi prodotti a tabacco riscaldato, come le iQos: “Questo progetto - commenta il presidente e amministratore italiano di Philip Morris, Marco Hannappel - serve anche per evitare che si inizi a contrabbandare la nuova categoria di sigarette senza combustione, le Heets, come prevediamo che possa accadere nei prossimi anni. Inoltre, questo osservatorio ha la funzione di instaurare un rapporto di collaborazione con le Forze dell’ordine per contrastare il fenomeno”.

La Guardia di Finanza, tra le Forze dell’Ordine, sarà in prima linea per contribuire alla riuscita del progetto: “Avremo un dispositivo aereo-navale dotato delle migliori tecnologie per ombreggiare i natanti sospetti e seguirli senza farci vedere”, afferma il generale Carlo Ricozzi, ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza.

Durante la presentazione dell'evento sono intervenuti il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo; il presidente del comitato scientifico Gian Carlo Caselli; il professore ordinario di management e marketing, Alberto Mattiacci; il presidente ed amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel; il direttore generale dell'Agenzia dogane e monopoli, Marcello Minenna; l'ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di Finanza, Carlo Ricozzi; il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. L'evento di presentazione del progetto è stato organizzato dalla fondazione "Osservatorio antimafie", in collaborazione con Philip Morris Italia.