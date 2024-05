Via al progetto di ampliamento del Maxxi. Sarà pronto nel 2027

E' stato presentato il progetto definitivo per l'ampliamento del Maxxi, il museo delle arti del XXI secolo che si trova a via Guido Reni, nel cuore del Flaminio. Lanciato nel 2022 quando a presiedere la Fondazione era Giovanna Melandri, a distanza di due anni raccoglie il timone Alessandro Giuli e la macchina del "Grande Maxxi" inizia a muoversi. Il finanziamento, da 15 milioni di euro, arriva dal ministero della Cultura, da quello delle Infrastruttura e dei Trasporti e dal Pnrr. A giugno partirà il cantiere, che durerà all'incirca tre anni concludendosi nel 2027.

Pronto il progetto del "Grande Maxxi"

L'obiettivo è ampliare la struttura, che arriverà praticamente a raddoppiare con la creazione di un nuovo hub polifunzionale. Ma non è solo l'aggiunta di metri quadri l'obiettivo del progetto: il Maxxi diventerà un edificio completamente "carbon-free", sostenibile, privo di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive e autosufficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, verrà creato un parco urbano lineare di 7.200 mq per contribuire al miglioramento del microclima del quadrante.

Fine lavori nel 2027

A realizzare il masterplan di "Grande Maxxi" è stato uno studio italo-francese, LAN, che nel 2022 ha vinto un concorso internazionale. Il progetto definitivo è pronto. A giugno prenderà il via il cantiere pilota per sperimentare l'uso di tecnologie fotovoltaiche d'avanguardia e il completamento di tutto l'intervento sarà nel 2027. Lo stato d'avanzamento del progetto è stato illustrato in un incontro pubblico martedì 14 maggio dal presidente della Fondazione MAXXI Alessandro Giuli, dalla direttrice scientifica del "Grande Maxxi" Margherita Guccione, dall'assessore capitolino all'urbanistica Maurizio Veloccia e dalla presidente del II municipio Francesca Del Bello.

La rivoluzione del Flaminio

“Grande Maxxi rappresenta un significativo contributo alla rigenerazione urbana del quartiere Flaminio e della città di Roma - ha detto Giuli -. Il primo risultato concreto sarà la creazione di un nuovo parco urbano, un’oasi di verde che prenderà il posto del cemento e contribuirà a migliorare il microclima. Tutti ne potranno fruire a partire dalla fine del 2025. Quello di oggi è il primo dei tanti appuntamenti che accompagneranno la realizzazione del progetto, per coinvolgere e rendere partecipi i cittadini, accogliendone stimoli e proposte”. “E' un progetto di particolare rilevanza per il Flaminio - ha sottolineato poi Del Bello - che si inserisce nel quadro più generale della riqualificazione del quartiere su cui l’amministrazione sta investendo molto. A partire dalla rigenerazione delle ex Caserme Guido Reni, dove nascerà il Museo della Scienza e dalla realizzazione del Parco urbano a via della XVII Olimpiade fino all’intervento della città dei 15 minuti nell’area del Palazzetto dello Sport. Il Flaminio è in una fase di grande trasformazione”.