Progetto Flaminio, c'è chi dice no alle nuove palazzine di via Guido Reni

La presentazione del progetto per il Museo della Scienza avvenuta il 20 luglio in Campidoglio riapre un focus sull'intera riqualificazione del quadrante delle ex caserme di via Guido Reni al Flaminio, nello specifico degli ex stabilimenti Smmep ovvero della società militare materiali elettronici e di precisione. Una riqualificazione che solo in parte viene abbracciata dalle associazioni che si occupano di tutela del paesaggio e dell'architettura della Capitale.

Le perplessità sul Progetto Flaminio

Il Progetto Flaminio si divide in due comparti, quello B che prevede il Museo della Scienza (con inaugurazione prevista a inizio 2027) e quello A con la realizzazione di alloggi, una biblioteca e un albergo di 7.000 mq. Un'idea che ha radici lontane, perché Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso, l'ha presentata ufficialmente nel 2016 in seguito ad un concorso del 2015 vinto dallo studio Viganò 015. Secondo voci ufficiose riportate dall'agenzia Dire lo scorso novembre, le demolizioni dovrebbero iniziare all'alba del 2024 e il tutto concludersi tra il 2028 e il 2029. Ma c'è chi ha espresso delle perplessità.

L'appello alle autorità sulle nuove palazzine di via Guido Reni

Italia Nostra e Aipai, l'associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale, insieme ad altri cittadini e professionisti hanno scritto una lettera-appello al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e all'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, oltre che alla Sovrintendenza di Roma Capitale e alla Soprintendenza Speciale per i Beni Culturali, chiedendo attenzione e monitoraggio su quanto verrà realizzato e specificando una certa preoccupazione per l'intento di costruire palazzine. "L’importanza storica del complesso è legata a molteplici valenze - sottolineano le associazioni - tra le quali spiccano: il valore testimoniale di quella che è stata la prima fabbrica per la produzione di autoveicoli nella Capitale, il carattere morfologico dell’insediamento che si delinea come elemento cardine dell’impianto urbano del Flaminio, la consistenza materiale di un complesso produttivo, nato agli inizi del secolo scorso, che conserva sostanzialmente intatti i suoi caratteri architettonici e costruttivi".

"Sia garantita massima conservazione dei manufatti"

Alla luce del valore storico e architettonico che viene dato al complesso, giunto quasi integro ai giorni nostri, Italia Nostra e Aipai nutrono "forti preoccupazioni per interventi, dove sono in programma vaste demolizioni per fare posto a un insediamento residenziale basato sul tipo edilizio della 'palazzina' - fanno sapere - che tra l'altro non segue i principi insediativi dell'area, delineati proprio dal complesso industriale militare". I firmatari chiedono "sia garantita la massima conservazione dei manufatti, pur nell’ambito di un progetto innovativo e sostenibile - sottolineano - che risponda ai requisiti indispensabili della transizione ecologica e digitale, per trasmettere al futuro oltre alla memoria storica anche quella materiale di un complesso ricco di valori" e inoltre "siano valorizzate le componenti tecnologico-industriali che rappresentano un secolo di evoluzione delle attività produttive svolte nel compendio e venga perseguito il rafforzamento morfologico del quadrante Flaminio, come delineato nel Progetto Urbano Flaminio - Foro Italico".