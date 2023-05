L'istituto agrario che accompagna nel mondo del lavoro gli studenti con disabilità. Anche dopo il diploma

Un percorso formativo che non si esaurisce nel quinquennio, ma prosegue anche dopo il diploma. L'istituto tecnico agrario "Garibaldi", in zona Vigna Murata a Roma sud, ha iniziato un progetto pilota a livello nazionale dedicato ai suoi studenti con disabilità, che vengono seguiti per due anni con l'inserimento nell'azienda agricola annessa all'istituto.

Il progetto dopo scuola per studenti con disabilità

Il progetto, che verrà presentato il 27 maggio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell'assessore regionale Massimiliano Maselli e del presidente del consiglio alla Pisana, Antonello Aurigemma, ha lo scopo di accompagnare gli studenti con potenzialità nel percorso dalla scuola al mondo del lavoro. Una strada che risulta già molto complessa e ricca di imprevisti e delusioni per chi non ha difficoltà fisiche o psichiche e può rappresentare un enorme ostacolo invalicabile per giovanissimi con disabilità e di riflesso per le loro famiglie d'appartenenza.

Pet therapy e allevmento lumache per non lasciare indietro nessuno

Per "non lasciare indietro nessuno", come spiegano dal "Garibaldi", anche raccogliendo le preoccupazioni espresse in questi anni dai genitori delle ragazze e dei ragazzi con disabilità di vario genere, l'istituto ha deciso di strutturare due attività "che saranno il punto cardine del progetto doposcuola". Si tratta della "pet therapy" e della elicicoltura, ovvero l'allevamento delle lumache. Nel primo caso si tratta di una pratica terapeutica soft, con gli studenti che godono della presenza quotidiana di Garibaldi, un cane Labrador, razza particolarmente adatta a questo genere di accompagnamenti e soprattutto per chi ha un disturbo dello spettro autistico.

Famiglie guidate nella fase di distacco dalla scuola

L'allevamento delle lumache, invece, si divide in due fasi. La prima è quella che gira intorno all'allevamento vero e proprio, la seconda invece si focalizza sull'integrazione e la resa autonoma dei ragazzi e delle ragazze, fortificandone le basi indispensabili per permettergli di inserirsi nel mondo del lavoro. Un'attività che coinvolge inevitabilmente anche le famiglie, che vengono gradualmente accompagnate nel "delicato momento del post scuola", dando loro più tempo di organizzare l'accoglienza in strutture dedicate.

Una prospettiva per i disabili gravi

Quello del "Garibaldi" è uno dei tanti modi in cui si declina e si applica praticamente la legge sul Durante e Dopo di Noi, rivolta alle persone con disabilità grave che un giorno si troveranno prive del supporto della famiglia d'origine. "Il progetto ha l’ambizione di proporsi come Progetto Pilota a livello nazionale - fanno sapere - per orientare anche altri istituti che godono delle stesse possibilità e spazi ad accompagnare gradualmente gli alunni nella realtà post scolastica e a mettersi in primo piano con senso civico e in modo responsabile, sopperendo alle mancanze degli Enti Locali competenti". Ad oggi sono circa quaranta i nuclei e quindi gli studenti che prenderanno parte alle attività.