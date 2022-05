Il progetto di Caritas per l'inserimento lavorativo delle categorie a rischio

Intercettare chi versa in condizioni economiche peggiori, soprattutto dopo la pandemia, per fornirgli nuove possibilità lavorative. E' l'obiettivo che si pone il nuovo progetto di inclusione lavorativa lanciato dalla Caritas, "Officina delle Opportunità".

Il lavoro che l'organismo pastorale romano sta svolgendo sulle vulnerabilità, durante la crisi sanitaria, è iniziato allo scoppio della pandemia, quando Papa Francesco ha istituito il fondo "Gesù Divino lavoratore", nel quale la Chiesa ha versato 1 milione di euro e altrettanto Regione e Comune insieme per sostenere le famiglie più in difficoltà.

Le situazioni critiche sono emerse ovunque, non solo nei quartieri notoriamente più difficili, dando un'immagine molto più vasta del disagio. Il Covid 19, infatti, ha messo in ginocchio categorie di lavoratori che mai prima avevano riscontrato problemi a fare la spesa, vestirsi, pagare l'utilizzo di una macchina e sostenere l'affitto. Da oggi è anche a queste persone che Caritas si rivolge, con un progetto di durata triennale, per favorirne l'inclusione lavorativa.

L’obiettivo generale è quello di promuovere l’inserimento sociale e lavorativo di queste persone a rischio di esclusione e quindi di povertà, che vivono "uno smarrimento ed un disorientamento causato dalle difficoltà che affrontano ogni giorno" si legge sul sito di Caritas. Nello specifico lo scopo è quello di avvalersi di un insieme di azioni specifiche – quali percorsi individuali di orientamento, attività di accompagnamento, tirocini e corsi di formazione, attività di advocacy e comunicazione – finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà che verranno coinvolte.