Disabilità, dal mutuo aiuto al supporto psicologico: ecco il progetto per i familiari “caregiver”

Maggiore attenzione e supporto ai caregiver familiari, ovvero coloro che assistono ogni giorno minori, adulti e anziani con disabilità grave o malati. Il nuovo progetto "Un aiuto per chi aiuta" verrà presentato il 15 giugno ed è frutto della collaborazione tra il II municipio e Caritas.

Un progetto dedicato ai caregiver familiari

I caregiver familiari sono figure non professionali, che si occupano di curare in maniera informale ma continua, supportando e rimanendo vicino ad un figlio, genitore, parente che ha una disabilità grave o è malato. Spesso si ritrovano completamente soli e vengono sottovalutati i risvolti psicologici che possono emergere da questo tipo di supporto. Per questo i servizi sociosanitari territoriali hanno stabilito una serie di azioni insieme all'opera pastorale del Vicariato, da sviluppare all'interno della sede Caritas di viale Venezuela 17, dentro Villa Glori.

Una equipe multiprofessionale coordinata dai servizi sociali

"Il servizio che verrà svolto da un’equipe multiprofessionale - spiega Caritas - coordinata dal Servizio Sociale del Municipio con operatori della Cooperativa Roma Solidarietà promossa dalla Caritas di Roma, si rivolge ai caregiver familiari di assistiti minori di età, adulti ed anziani, residenti presso il municipio Roma II, che hanno già formalizzato la richiesta o che intendono farlo presso il municipio".

I servizi previsti a Villa Glori

Tra i servizi previsti c'è quello di un segretariato sociale, supporto psicologico, gruppi di auto mutuo aiuto, formazione e aggiornamento per i caregiver, interventi di assistenza domiciliare programmati con presenza giornaliera (fino ad un

massimo di 12 ore) o sui week-end e non solo, programmati o in emergenza, trasporto e accompagno per visite mediche o disbrigo pratiche.