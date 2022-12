Cene calde e regali alle persone senza dimora di Roma grazie al Progetto Arca

Per il Natale arriva a Roma il Progetto Arca che prevede uno speciale menù di festa, distribuite in strada alle persone senza dimora grazie alle cucine mobili.

Il progetto prevede calde cene itineranti servite dai volontari delle Unità mobili presenti in strada. I foodtruck del Progetto Arca offre oltre ai piatti tradizionali, calore, regali fra cui 1.400 marsupi utili per chi vive in strada pieni di cioccolatini.

Queste le parole di Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca: “Il motto ‘il primo aiuto, sempre’ ci accompagna nel nostro impegno ogni giorno dell’anno e ancor di più nei momenti di festa come quello che si sta avvicinando: un Natale che è per tutti di preoccupazioni economiche e sociali, che è all’insegna della sobrietà e della semplicità, ma in cui regaleremo conforto e calore sempre, senza risparmiarci, per non lasciare solo nessuno”.

Oltre a Roma, i foodtruck saranno attive in altre sei città Milano, Varese, Torino, Napoli, Bari e Padova per un totale di 2.450 cene servite.