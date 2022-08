Il Comune che impiega i percettori del reddito di cittadinanza per il decoro urbano

Un primo gruppo si occuperà della pulizia delle spiagge, un secondo della vigilanza al Forte Sangallo, un terzo curerà le fioriere e le aree verdi del territorio. Partono a Nettuno tre progetti che vedono coinvolti 44 cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Lunedì 8 agosto si è registrato il via della prima iniziativa. Dodici percettori verranno impiegati nel monitoraggio e pulizia dei rifiuti abbandonati sull'arenile del piccolo comune marittimo del Lazio, nell'ambito del progetto "Spiagge libere per la collettività nettunese".

Il 10 agosto sarà il turno di altri 12 cittadini che si occuperanno di vigilare, manutenere e sorvegliare il Forte Sangallo, rendendo anche un servizio pubblico per l'assistenza informativa ai turisti e ai visitatori nonché il controllo degli accessi e la custodia dei beni.

A settembre, invece, saranno in 20 i beneficiari dell'assegno statale che il comune impiegherà nel progetto "aiuole e fioriere per la collettività nettunese". Dovranno tenere pulite le aree verdi del territorio, rimuovere piccoli rifiuti e rimuovere le erbe infestanti, svolgendo anche attività di sensibilizzazione al riciclo.

"Questi progetti - dichiara il commissario straordinario Bruno Strati - rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per la collettività: i progetti, infatti, sono strutturati adeguatamente alle competenze professionali del beneficiario, a quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Servizio Sociale del Comune ed il Centro per l'Impiego. Ringrazio per il lavoro svolto tutti gli uffici comunali che hanno reso possibile questa importante iniziativa”.