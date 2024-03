I progetti Coop per contrastare la cultura mafiosa

Coop ribadisce il suo impegno contro la cultura mafiosa partecipando alla 29esima Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Proprio oggi in occasione della giornata della Legalità i soci delle cooperative hanno preso parte ad un corteo partito in piazza dell’Esquilino e arrivato fino al Circo Massimo, dove era presente anche un presidio informativo Coop per diffondere i valori e le buone pratiche di legalità. In questo modo l’azienda prosegue nel suo impegno al fianco di Libera che in molti punti vendita delle cooperative aderenti, proporrà ai soci la possibilità di acquistare scontati i prodotti Libera Terra, il progetto nato per rimettere a frutto i terreni confiscati alle mafie, grazie al lavoro di nove cooperative sociali attive tra Sicilia, Calabria, Puglia e Campania con Coop che ne valorizza i prodotti vendendo circa il 70% della produzione del Consorzio Libera Terra Mediterraneo.

Inoltre per il secondo anno consecutivo Coop propone ai giovani (18-30 anni) l’opportunità di prendere parte ai 4 campi estivi, fra Sicilia e Calabria, di formazione e impegno sui beni confiscati alla mafia di Libera inseriti nel progetto Coop Youth Experience E!state Liberi 2024. Si tratta di laboratori di impegno e cittadinanza attiva per comprendere cosa sono le mafie e come riscrivere i territori colpiti dalla criminalità. Per i 65 posti disponibili sarà possibile candidarsi entro il 15 maggio. Coop si farà carico delle spese fino ad un massimo di 250 euro.

I campi estivi si terranno dal 22 al 28 luglio nei seguenti posti: