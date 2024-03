I progetti di solidarietà finanziati da Autostrade per l'Italia

Anche per questo 2024 Autostrade per l’Italia rinnova il suo impegno nel sociale finanziando progetti di solidarietà proposti sia dai propri dipendenti impegnati nel terzo settore che da associazioni esterne (circa 100 quelle finanziate negli ultimi anni). Il Comitato Paritetico Progetti di Solidarietà e Promozione Sociale del Gruppo ha individuato i seguenti progetti da finanziare nei prossimi mesi:

Amicamente ODV - Associazione contro l'epilessia dell'età evolutiva;

Comunità S. Egidio – ACAP-APS;

Smile House Fondazione ETS;

Primavera 86 S.C.S.R.L;

AVAZ - Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli.

I progetti toccano varie tematiche: dall’innovazione digitale per migliorare la qualità della vita delle persone, all’inclusione sociale, alla valorizzazione del talento femminile, il rispetto delle pari opportunità e l’integrazione delle categorie più fragili e alla promozione della formazione per arginare la dispersione scolastica. A questi si aggiungono i progetti di volontariato in azienda come giornata di raccolta di beni prima necessità in collaborazione con la Croce Rossa Italiana da destinare a popolazioni indigenti del territorio di Bari e in occasione delle emergenze per calamità naturali (come le ultime alluvioni registrate in Emilia-Romagna e Toscana).

Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia dichiara: “Siamo convinti che la missione imprenditoriale debba essere guidata dal presupposto ineludibile di responsabilità sociale. Ogni azienda deve agire nel segno del bene collettivo sia nell’ambito della propria attività, sia con il proprio impegno diretto a sostegno di progetti di solidarietà sociale. Siamo ogni giorno impegnati a promuovere la cultura dell’inclusione, a partire dall’organizzazione in seno alla nostra azienda. Proprio con questo spirito, ancora una volta Autostrade per l’Italia sceglie di supportare associazioni no profit tese a produrre valore per la collettività: una rete di iniziative che trova il suo riflesso nella natura più alta delle infrastrutture autostradali, nate come via per l’inclusione delle comunità e dei territori. Questo è lo spirito che guida ogni giorno il nostro impegno per una mobilità che sia sempre più sostenibile, efficiente e soprattutto inclusiva”.

“Diamo vita a interventi concreti, duraturi e rappresentativi dell’identità aziendale” – afferma Alessia Ruzzeddu, Head of Training, Diversity Equity & Inclusion Management di Aspi – “questo lo facciamo anche grazie al contributo delle tante persone impegnate in azioni di volontariato che rafforzano la coesione e i valori ai quali il Gruppo si ispira”.

“La fortissima adesione alle iniziative a favore delle zone alluvionate e le attività di volontariato a supporto dei territori interessati - sottolinea Gian Luca Orefice Director Human Capital and Organization di Autostrade per l'Italia – “testimoniano ancora una volta lo spirito che anima ogni giorno il nostro lavoro e il forte legame con il territorio attraversato dalla nostra rete”.