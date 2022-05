Visita al Bioparco per un gruppo di famiglie ucraine in fuga dalla guerra

Qualche ora di svago per non pensare alla guerra e alla fuga dalle bombe. Il 25 maggio pomeriggio un gruppo di 50 mamme e bambini ucraini visiteranno il Bioparco grazie al contributo delle Acli di Roma.

I profughi sono ospiti di un hotel a Tor Marancia. Le associazioni cattoliche dei lavoratori si sono rese disponibili con il comune per organizzare e coordinare gli interventi a favore dei profighi, insieme all'assessorato all'ambiente e all'VIII municipio. Il pulmino che porterà la comitiva al giardino zoologico più antico d'Italia è stato messo a disposizione dalla Fondazione Uniti nel Mondo onlus.

Dalle 16,30, per salutare le famiglie presenti, ci saranno l'assessora Sabrina Alfonsi, la delegata alle politiche sociali dell'VIII Alessandra Aluigi, la presidente delle Acli di Roma e provincia Lidia Borzì, il presidente del Bioparco Francesco Petretti e il direttore Luigi Epomiceno. Il giro prevede la visita delle aree principali del Bioparco, tra cui giraffe, rinoceronti, lemuri, felini, elefanti, pinguini e otarie.

Le mamme e i bambini ucraini sono stati accolti a Roma grazie all'impegno della task force istituita dell'Assessorato alle Politiche Sociale della Capitale, alle quali le ACLI di Roma hanno aderito, così come altre realtà, coordinando due degli hotel allestiti per la prima accoglienza e garantendo ai rifugiati una serie di iniziative e attività, fra cui l'esigibilità dei diritti, laboratori ludico ricreativi, supporto per i corsi di italiano e raccolte destinate al paese in guerra.