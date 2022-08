Le famiglie ucraine al mare grazie al dopolavoro Atac

Da oggi giovedì 25 agosto fino al 9 settembre i profughi ucraini ospiti del centro Fonte d'Ismaele al Tuscolano vivranno alcune giornate di mare grazie a un accordo tra l'associazione, Atac e il dopolavoro aziendale della municipalizzata.

Le donne e i bambini che dallo scoppio del conflitto nell'est Europa hanno trovato rifugio nel centro, godranno dei servizi dello stabilimento di Ostia, sul lungomare Amerigo Vespucci, come successo anche a luglio. "Fin dallo scoppio di questa guerra - spiega la coordinatrice del centro, Lucia Ercoli - ci siamo attivati per un'accoglienza di tipo familiare. Per un po' abbiamo sperato prevalesse la logica del consenso e la guerra potesse terminare presto, ma non è andata così e le persone arrivate qui sono sempre più smarrite e disperate. Queste giornate speriamo possano essere importanti per i più piccoli, vittime innocenti della pazzia della guerra come le ha definite Papa Francesco, coloro i quali rischiano di subire i danni maggiori sia sul piano fisico che sul piano emotivo e psicologico".

Oltre a quella del 25 agosto, le altre giornate previste saranno quelle del 30 agosto, dell'1 settembre e poi dal 6 al 9.