Non solo Ucraina, arrivati a Roma 105 profughi siriani: 38 sono minori

La guerra in Ucraina non ha messo in pausa gli altri conflitti. In Siria dal 2011 imperversa una guerra civile che ha creato centinaia di migliaia di morti e quasi 1 milione di sfollati. L'emergenza umanitaria non si ferma e infatti continuano i corridoi: la mattina di venerdì 25 marzo a Fiumicino sono atterrati 85 rifugiati, per anni "parcheggiati" nei campi di sosta della Valle della Bekaa e nel nord del Libano.

A prendersi cura del loro stato di salute prima della partenza è stato il personale medico e infermieristico della Difesa, sotto il coordinamento del comando operativo di vertice interforze: tutti i profughi sono stati vaccinati contro il Covid 19. A promuovere questo come altri corridoi umanitari sono stati la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola Valdese in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri.

Il 28 marzo altre 20 persone arriveranno a Roma, arrivando così a 105 persone salvate dagli orrori di un conflitto fratricida che per i sopravvissuti significa fame, carenza di fonti d'acqua sicure, assenza di luoghi protetti in cui trascorrere le notte, gravi conseguenze sanitarie. Trentotto i minori previsti, alcuni malati per i quali in Libano le cure non erano più garantite. Negli ultimi sei anni il corridoio umanitario in questione ha portato in Italia più di 2.150 persone e complessivamente in Europa ne sono arrivate 4.400, tutte richiedenti asilo.

I nuclei familiari saranno accolti da associazioni, parrocchie, comunità e singoli cittadini nel Lazio come anche in Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana e Sicilia e parteciperanno a immediati percorsi di integrazione, che per i minori in età scolare significa l'iscrizione a scuola, mentre per gli adulti l'apprendimento dell'italiano e l'inserimento nel mondo lavorativo una volta ottenuto lo status di rifugiato.