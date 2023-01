Cinquanta rifugiati arrivano a Fiumicino grazie ai corridoi umanitari di Sant'Egidio e Chieste Protestanti

Nella mattina di lunedì 30 gennaio 2023 sono arrivati a Fiumicino da un volo partito da Beirut 50 rifugiati siriani provenienti campi profughi della Valle della Bekaa, nel nord Libano o in alloggi precari a Beirut.

L'arrivo in Italia di questi rifugiati è stato possibile grazie ai corridoi umanitari (autofinanziati) promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo nel nostro Paese, dal Libano, oltre 2.400 persone. Complessivamente in Europa con i corridoi umanitari sono giunti circa 6mila rifugiati.

I 50 rifugiati giunti a Fiumicino sono famiglie e singoli che hanno accusato il peggioramento delle loro condizioni di vita a causa della grave crisi politica, economica e sociale che sta attraversando il Libano. Tra di loro 23 minori che, a causa della loro situazione precaria, non potevano frequentare la scuola e alcune persone con disabilità. I nuclei familiari saranno accolti in diverse regioni italiane (Lazio, Calabria, Friuli, Lombardia, Piemonte, Puglia) e verranno avviati in un percorso di integrazione. I mintori potranno iscriversi a scuola e gli adulti, con l’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, saranno aggiunti al mondo del lavoro.

Nei giorni scorsi, sempre grazie ai corridoi umanitari, sono stati accolti in Belgio 21 profughi siriani, tra cui alcuni sopravvissuti al tragico naufragio dello scorso settembre a largo delle coste libanese in cui hanno perso la vita un centinaio di persone.