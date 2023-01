Il tribunale condanna l’istituto paritario che licenziò la professoressa transessuale

Durante il giudizio è stata definita dai suoi "accusatori" come cattiva insegnante e "persona sessualmente esplicita", ma nonostante questo l'istituto paritario romano in zona centro che la licenziò a ottobre 2019 è stato condannato al risarcimento, pari ai mesi di stipendio non goduti. Giovanna Cristina Vivinetto (professoressa, scrittrice e poetessa siracusana classe '94) ha vinto la causa e lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook, seguita da quasi 5.000 persone.

La prof trans licenziata in tronco da un istituto paritario romano

La vicenda ha avuto inizio a ottobre del 2019, pochi mesi prima della pandemia. Giovanna, donna transessuale, viene assunta con un contratto a tempo determinato in un istituto paritario in zona rione Ludovisi, a due passi da piazza Barberini. Il suo rapporto con la scuola dovrebbe finire a giugno 2020, ma si interrompe improvvisamente appena tre settimane dopo la prima lezione. Secondo quanto già tre anni fa raccontava Vivinetto, laureata alla Sapienza di Roma, la dirigenza aveva giustificato la scelta con motivazioni professionali.

I giudici puntano il dito contro la scuola: "C'è stata discriminazione di genere"

"In tutti i modi hanno provato a screditare la persona e la mia professionalità - dichiara l'insegnante, che oggi lavora in una scuola media -. La loro difesa sosteneva non fossi buona insegnante, nonché persona sessualmente esplicita. Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Le loro testimonianze non sono state in grado di dimostrare il contrario, anzi si sono rivelate utili per rafforzare che non fosse la mia mancata professionalità il motivo del licenziamento". Lo stesso tribunale lo dice: è stata discriminazione di genere. "Può ritenersi adeguatamente provato - scrivono i giudici, citati dalla diretta interessata - che le ragioni che hanno indotto la società resistente (l'istituto paritario, ndr) a risolvere il rapporto di lavoro con la Vivinetto siano ascrivibili proprio alla sua condizione di transessuale". Qualche genitore, forse anche qualche alunno, si lamentò. E da lì è iniziato tutto.

La prof: "Mi tremano le mani, una notizia eccezionale"

"Mi tremano le mani mentre condivido con voi questa notizia che ha dell'eccezionale - esulta Vivinetto - per la prima volta in tribunale è stato riconosciuto il peso specifico della discriminazione di genere all'interno di un rapporto di lavoro, che purtroppo nel nostro Paese è ancora diffusissima e non adeguatamente affrontata. L'inadempienza della donna non viene effettivamente provata e "appare quantomeno prematuro - per i giudici - un recesso esercitato in così breve tempo, per motivazioni attinenti la scarsa capacità didattica, senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni". Adesso la scuola dovrà risarcire Giovanna Cristina Vivinetto, che con la sua opera prima uscita nel 2018, un romanzo in versi che racconta la sua transizione di genere, ha ispirato la serie tv "Prisma" trasmessa dallo scorso settembre su Prima Video.