Blitz ambientalista ai Musei Vaticani: attivisti a processo, rischiano sino a 3 anni di carcere

Una multa da oltre 3mila euro e il carcere, da un mese a tre anni. Ad andare a processo Guido e Ester, attivisti di Ultima Generazione che dovranno difendersi dal "danneggiamento di un basamento di marmo su cui sono incollati due QR Code per le audioguide". Era l'agosto dello scorso anno quando i due ambientalisti attuarono il loro blitz alla statua di Laoconte ai Muse Vaticani. "Sono stati chiamati a comparire davanti al giudice del Palazzo del Governatorato nella Città del Vaticano giovedì prossimo, 9 marzo - scrive in una nota stampa Ultima Generazione -. Con loro chiamata anche Laura, che era di supporto per produrre documentazione video e a cui è stato preso il cellulare da cui sono stati cancellati tutti i video prima della restituzione".

Le accuse

I reati di cui sono accusati Ester e Guido sono il presunto danneggiamento del basamento in marmo del gruppo scultoreo - lo stesso su cui sono incollati due QR Code per le audioguide - causato dall’uso di “adesivo sintetico particolarmente tenace e corrosivo”, più noto con il nome di Superattack. A Guido e Laura viene imputata anche la mancata osservanza dell’ordine della gendarmeria di seguirli negli uffici. Rispetto alle prime ipotesi di reato la resistenza a pubblico ufficiale è stata eliminata dalle accuse in quanto del tutto inesistente e non potendosi considerare tale quella esclusivamente passiva messa in atto da Laura e Guido.

Carcere e multa

"Guido ed Ester rischiano la reclusione da un mese a tre anni e una multa fino a 3.099 euro per chi “distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora monumenti pubblici” - spiegano ancora gli attivisti di Ultima Generazione - mentre Guido e Laura rischiano l’arresto fino a un mese o un’ammenda tra 21 e 310 euro previsto per “chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall’Autorità competente”.

Il blitz ai Musei Vaticani

Erano le 10:30 del 18 agosto 2022 quando Guido ed Ester hanno incollato le proprie mani alla base della statua di Laocoonte all’interno dei Musei Vaticani per lanciare l’allarme sull’emergenza climatica e sui rischi che comporta per l’umanità intera. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’azione, l’intera sezione del museo è stata evacuata e alle persone presenti in supporto agli attivisti è stato sequestrato il cellulare, unico strumento capace di garantire che il processo si svolga in totale sicurezza.

Le parole di Guido

"Sono Guido e ho 61 anni. Ho partecipato all’iniziativa di Ultima Generazione perché da anni vedo un mondo in rovina a causa dell'insaziabile avidità umana che vede nel mondo solo una risorsa da sfruttare senza limiti. L'economia estrattivista, in nome di una illusoria crescita infinita, sta portando al collasso ecologico e climatico. La nostra casa è in grave pericolo e il genere umano con essa. Ma, io penso, che noi e ‘la nostra casa’ siamo in realtà la stessa anima e da quando abbiamo cominciato a pensarci separati abbiamo cominciato a usarla in maniera dissennata senza percepire l'autolesionismo. Questa scissione tra uomo e mondo naturale ha fatto sì che non ci siano limiti, neanche morali, allo sfruttamento, oltre che dell'uomo sull'uomo anche dell'uomo sul ‘mondo naturale’. Se non capiamo questo possiamo credere di poter fare come nulla fosse, ed è quello che stanno facendo i governi, che attuano politiche energetiche e ambientali suicide tra le quali il sovvenzionamento dei combustibili fossili. È per denunciare questo che, insieme a Ester e Laura, sono entrato in azione".

Le parole di Ester

"In quanto laureata in Storia delle Arti e lavoratrice del settore culturale sono consapevole del potere dei simboli e delle immagini. Mi rendo conto di aver preso parte a un gesto pesante, radicale: ma i gesti radicali sono figli dell'urgenza, e in questo momento serve richiamare l'attenzione sull'emergenza climatica, troppo a lungo ignorata - le parole di Ester -. Abbiamo scelto di fare delle azioni nei musei perché sono luoghi di cultura, di pensiero critico, testimoni della bellezza che l'umanità sa creare. La scelta di accostarci al gruppo scultoreo del Laocoonte, senza volerlo danneggiare in alcun modo, non è stata casuale. Esso raffigura il sacerdote che nell'Eneide avvisò i troiani del pericolo nascosto nel cavallo di legno inviato dai greci. Non solo non venne creduto, ma subì anche l'estrema repressione: Atena, dalla parte dei greci, inviò due serpenti marini a uccidere Laocoonte e i suoi figli. È quindi il simbolo dei e delle testimoni che vengono messe a tacere da un potere più grande, è chi dà l'allarme e non viene sentito. Il cavallo di Troia portò morte e distruzione, ed è ciò che sta portando anche la crisi climatica. Le conseguenze legali che stiamo affrontando ora sono indubbiamente leggere in confronto a ciò che altre attiviste subiscono nel mondo: cionondimeno sono parte di una chiara strategia repressiva nei confronti di chi, come noi, cerca di portare l'attenzione su un problema enorme attraverso la resistenza civile nonviolenta".

"Notiamo inoltre lo scioccante contrasto tra le parole del Papa, che incita la gioventù a gridare più forte la preoccupazione per il futuro della vita sulla Terra, e il modo in cui viene amministrata la giustizia nello Stato Vaticano. I danni di cui siamo accusat? esistono, ma sono di lieve entità, non riguardano l'opera d'arte in sé e non ne compromettono la fruizione. Le ripercussioni di cui siamo minacciate - conclude Ester - sono sproporzionate e ingiuste: i veri criminali non siamo noi, ma coloro che continuano ad investire in un sistema insostenibile che ci sta conducendo verso il baratro, curando gli interessi di pochi e ignorando ogni avvertimento lanciato dalla scienza negli ultimi cinquant'anni".